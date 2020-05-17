İmamoğlu'ndan 30 yıl sonra İstanbullulara müjde

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, İstanbullular'a müjdeli bir haber verdi. İmamoğlu, Haliç’in çamurunu “susuzlaştırarak” taşıyacak Eyüpsultan tesislerindeki incelemelerde, “Haliç’in sürdürülebilir bir biçimde temizlenmesini sağlamış olacak. Haliç, bir bebek gibi bakılması gereken, İstanbul’un en özel ve güzel alanlarından biri. Dünyanın, ‘Altın Boynuz’ diye tanımladığı, değerli bir coğrafya. Bugün, çevreyi koruyan ama aynı zamanda sürdürülebilir bir işlem olarak Haliç’in daimi bir hizmete kavuşmasının günündeyiz” diye belirtti.

Eyüp Sultan’da bulunan Gümüşsuyu Mahallesi’ndeki İSKİ Dip Çamuru Susuzlaştırma Tesisi’nde incelemelerde bulunan İmamoğlu, çalışmalarla ilgili İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu ve İSTAÇ Genel Müdürü Mustafa Canlı’dan bilgi aldı. Haliç’te yapılan çalışmaları İmamoğlu’na örnekler üzerinden anlatan yetkililer, dip taraması sırasında balık yuvalarının zarar görmesinin önüne geçtiklerini belirtti.

KURUTULACAK ÇAMUR, HAFRİYAT BÖLGESİNE TAŞINACAK

Mermutlu ve Canlı’nın anlatımlarına göre, sistem şöyle çalışacak:

"İSKİ ve İSTAÇ tarafından gerçekleştirilecek çalışmalarda, Alibeyköy ve Kağıthane’den gelen dere sularının taşıyıp, Haliç’te biriktirdiği çamuru, “Dregder” diye bilinen bir tarama gemisi ile tarayacak. Taranan çamur, Haliç’in kenarında yapılan “Susuzlaştırma Tesisi”ne pompalanacak. Burada sudan arındırılıp kuru hale getirilen atık, hafriyat bölgelerine taşınacak. Bu sayede nakliye maliyetleri düşecek, koku olmayacak, depolama sıkıntısı ortadan kalkacak, dip taraması ile Haliç’in suyu daha berrak ve dalgalı olacak."

İKİ BELEDİYE KURUMUNUN ORTAK ÇALIŞMASI DEĞERLİ

“Dregder” diye tabir edilen dip tarama gemisinin suya indirilişini izleyen İmamoğlu, inceleme gezisini, şu sözlerle değerlendirdi:

“Haliç’teki dip çamurunun süreci, uzun yılların konusu. Şu an burada yapılacak olan işlem, dip çamurunun sistematik bir şekilde, daha mekanik ve otomatik bir kurguyla toplanması. Haliç’in içindeki çamur, dip tarama aracıyla, pompalanma sistemiyle buraya aktarılacak ve bir nevi, deniz suyuyla çamur birbirinden ayrıştırılacak. O çamurun daha kolay nakledilmesi sağlanacak. Bu süreç, Haliç’in sürdürülebilir bir biçimde temizlenmesini sağlamış olacak. Haliç, bize emanet. Bir bebek gibi bakılması gereken, İstanbul’un en özel ve güzel alanlarından biri. Dünyanın, ‘Altın Boynuz’ diye tanımladığı, değerli bir coğrafya. İSKİ’nin sahibi olduğu bu işe İSTAÇ’ın hizmet vermesi, iki belediye kurumunun da dayanışma içinde süreç yönetmesi, bizim için çok değerli. Bugün, çevreyi koruyan ama aynı zamanda sürdürülebilir bir işlem olarak Haliç’in daimi bir hizmete kavuşmasının günündeyiz. Bir araya gelmemizin amacı bu. Çok mutluyuz.

4 yılda 280 bin ton çamur çıkarılacak. Şu anda öngörülen, haritada gördüğümüz kadarıyla, Haliç Köprüsü’ne kadar uzanan çamur birikintisinin, neredeyse yüzde 70-75’ini çözmüş olacağız. Bu, devam edecek. 4 yıllık hizmet döneminde biz bunu tasarlıyoruz ama bu devam edecek. Bir de burada, çift vardiya ile bunu daha da artırabilme imkanı üzerine İSTAÇ çalışıyor. Sistematik, sürdürülebilir ve teknolojinin yerli olması da güzel. İçerideki özellikle ayrıştırma süreçleri. Mekanik kısmının da burada büyük oranda tamamlayıcısı yerli firma. Böyle bir dayanışmayla işin çözümlenmesi de bizim için gurur verici. Geçmişten bugüne emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

30 YIL SONRA İLK

İstanbul'da 30 yıldır suyu akmayan tarihi 3. Ahmet Çeşmesi’ne içme suyu bağlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı çalışmalar sonucunda, 23 tarihi çeşmeye içilebilir su bağlantısı yapıldığı, 55 çeşmeye de su bağlantısı için planlarının yapıldığı belirtildi.

İBB Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda şu bilgileri verdi: “İstanbul’da suyu akmayan tarihi çeşme kalmayacak. Bugüne kadar 23 tarihi çeşmeye içilebilir su bağlantısını yaptık, 55 tanesini de planladık. Şehrimizin en önemli sembollerinden biri olan 3. Ahmet Çeşmesi’nin 30 yıldın fazla süredir akmayan suyunu da bugün açtık”