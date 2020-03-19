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  4. 19 Mart 2020 16:26

İmamoğlu'ndan 60 yaş üstü İstanbullulara çok önemli uyarı

Çin'de başlayıp tüm dünyada etkisini gösteren koronavirüs nedeniyle tedbirler alınmaya devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 60 yaş üstü vatandaşları toplu taşıma konusunda uyardı.

İmamoğlu'ndan 60 yaş üstü İstanbullulara çok önemli uyarı
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Koronavirüste en riskli yaş grubu olan 60 yaş üstü nüfusla ilgili İstanbul'daki toplu ulaşım kullanma verilerini açıklayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İleri yaşlardaki vatandaşlarımızın kullanım oranının hâlâ yüksek olduğu görülmekte. Korunmak için lütfen ama lütfen toplu alanlardan uzak durun" uyarısında bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, koronavirüste en riskli grup olan 60 yaş üstü nüfusun toplu taşıma kullanımının yüksek olduğunu açıkladı.

İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Toplu ulaşım analizimizde, salgın hastalık açısından risk grubundaki ileri yaşlardaki vatandaşlarımızın kullanım oranının hala yüksek olduğu görülmekte.

İleri yaşlardaki vatandaşlarımızı özellikle uyarmak isterim; korunmak için lütfen ama lütfen toplu alanlardan uzak durun" dedi.

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ekrem imamoğlu
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