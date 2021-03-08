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  4. İmamoğlu’ndan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü videosu

İmamoğlu’ndan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü videosu

İstanbul Büyükeşhir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Twitter hesabından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ile ilgili bir video paylaştı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından paylaştığı videoda  “Değiştiriyorlar her şeyi, yıkıyorlar önyargıları… İstanbul’da değişim devam ediyor. Bu şehrin her yerinde, her işte güçlü kadınlar var artık” ifadelerine yer verdi.

Etiketler ibb istanbul büyükşehir belediyesi ekrem imamoğlu
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