İmamoğlu’ndan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü videosu
İstanbul Büyükeşhir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Twitter hesabından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ile ilgili bir video paylaştı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından paylaştığı videoda “Değiştiriyorlar her şeyi, yıkıyorlar önyargıları… İstanbul’da değişim devam ediyor. Bu şehrin her yerinde, her işte güçlü kadınlar var artık” ifadelerine yer verdi.
Değiştiriyorlar her şeyi, yıkıyorlar önyargıları...— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 8, 2021
İstanbul'da değişim devam ediyor. Bu şehrin her yerinde, her işte güçlü kadınlar var artık.#GüçlüKadınlarBuŞehirde pic.twitter.com/mCNwe1zZfD
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol