  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. İmamoğlu'ndan AK Parti'nin kalesinde gövde gösterisi

İmamoğlu'ndan AK Parti'nin kalesinde gövde gösterisi

İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğup büyüdüğü ve AK Parti'nin "kalesi" olarak bilinen Kasımpaşa'ya giden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu böyle karşılandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu gün içerisinde yaptığı ziyaretler için Kasımpaşa’ya gitti. 

İBB Başkanını burada büyük bir ilgiyle karşılanması görenlerin dikkatini çekti. 

Hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doğup büyüdüğü semt olarak bilinmesi hem de seçimlerde AKP’nin kalesi olarak bilinmesi sosyal medyada da görüntülerin ilgi görmesine neden oldu. 

Etiketler ekrem imamoğlu ibb istanbul büyükşehir belediyesi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ersan Şen'den Cem Küçük'e canlı yayında soğuk duş: ''Oh oh çekiyordun, hadi çeksene yine!''
Adana'da sıradan bir gün... Polisleri kaldırımda ellerinde çekirdekle izlediler
''Biz Amerikan’ın desteğiyle iktidara geldik'' diyen Ethem Sancak AK Parti'den istifa etti
Tırnak yeme, panik atak, şizofreni... İşte ünlülerin hiç bilinmeyen gizli hastalıklar
Kimi destek verdi kimi topa tuttu: Demet Akalın'dan hocaları eleştiren paylaşım
''Eyvah'' dedirten yıl sonu dolar kuru tahmini açıklandı
İstanbul'da lüks villaya şok baskın! ''Ramazan'a girmeden son kez'' dediler
Suriyeliler Antalya'yı Şam'a çevirdi! Kamyonet sırtında çatıştılar
AK Partili Belediye Başkanı baltayı fena taşa vurdu
Banka kredilerinde yeni dönem! Okumadan kredi çekmeyin