İmamoğlu'ndan AK Parti'nin kalesinde gövde gösterisi

İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğup büyüdüğü ve AK Parti'nin "kalesi" olarak bilinen Kasımpaşa'ya giden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu böyle karşılandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu gün içerisinde yaptığı ziyaretler için Kasımpaşa’ya gitti.

İBB Başkanını burada büyük bir ilgiyle karşılanması görenlerin dikkatini çekti.

Hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doğup büyüdüğü semt olarak bilinmesi hem de seçimlerde AKP’nin kalesi olarak bilinmesi sosyal medyada da görüntülerin ilgi görmesine neden oldu.