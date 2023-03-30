İmamoğlu'ndan AK Parti'ye Nazım Hikmet'li gönderme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Nazım Hikmet'in "Ceviz Ağacı" şiirine atıfta bulunarak AK Parti'ye sosyal medyadan bir gönderme yaptı.

Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında." dizelerini değiştiren Ekrem İmamoğlu, "Ben bir güzel sarnıçtım Gülhane Parkı'nda, ne sen bunun farkındaydın ne de yıllarca İBB." ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu'nun paylaştığı video binlerce beğeni ve paylaşım aldı.