İmamoğlu'ndan AK Parti'ye sert tepki: ''İSKİ'yi batırmaya çalışıyorlar''

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, suya zam teklifinin AK Parti ve MHP oylarıyla reddedilmesine tepki gösterdi. İmamoğlu, ''İBB’ye karşı çok kötü bir oyun oynanıyor. Kötülük dolu bir oyunu sizlerle paylaşmak için karşınızdayım'' diyerek İSKİ'yi organize bir şekilde batırmak istediklerini söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSKİ Genel Kurulu'nda çoğunluktaki AK Parti-MHP grubunun oyları ile çıkan sıfır zam kararına sert tepki gösterdi. İmamoğlu, "İSKİ yönetmeliğe göre maliyeti altında su temini yapamaz. İSKİ'yi organize kötülükle batırmaya çalışan arkadaşlara bir haberim var; yaptınız suçtur! Sizin öfkeniz yüzünden milyarlarca lira zarara girecek olan İSKİ'nin zararı, emin olun çok kısa sürede bu zararı bizim teklifimize ret oyu veren her üyeden rücu edilecek. Mahkemelerde İstanbul'a verdiğiniz zararın faturasını göreceksiniz. Şimdi siz düşünün" dedi.

İmamoğlu, "Mecburen sunmak zorunda kaldığımız yüzde 50 civarında artışın olduğu yeni tarife kuşkusuz bütün bu artışların vebali İSKİ veya İBB değildir. Bu ülkede herhangi bir şeyin fiyatı çok artıyorsa bunun sorumlusu ekonomiyi yöneten kişilerdir, iktidardır. Türkiye'yi bu ekonomik buhrana sokanların İstanbul'daki ucuz kahramanlık girişimlerine en güzel yanıtı günü gelince yine hem bu şehrin hem de ülkemizin kıymetli insanları verecektir" ifadelerini kullandı.

AK Parti grubunun sunduğu zam teklifinin herhangi bir mesneti olmadığını ifade eden İmamoğlu, "Körleşmiş bir AK Parti grubu var karşımızda" eleştirisi getirdi.

İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Mevcutta bir bütçe var. 15 milyar liraya yakın hale gelmiş yeni bütçeyi, revize bütçe talebini bile görmezden gelmek, körleşmiş bir AK Parti grubu var karşımızda. Dolayısıyla ve günün sonunda öyle bir komik hale geldiler ki sözüm ona bir teklif sunuyorlar; diyorlar ki 'Siz bizim küçük zam teklifimizi kabul edersiniz ya da hiç zam vermeyiz' Bu nasıl bir tavır? Tehdit yapıyor. İstanbul tarihi böyle bir cahil adam görmemiş. Tehdit ediyor bizi. Tehditten sonra bizden de o tehdidine boyun eğeceğimize zannediyor. Neye? Hiçbir temeli olmayan teklifine evet diyecekmişiz. Biz sana pabuç mu bırakacağız. İstanbul'u kaybetme öfkesi yüzünden bütün vicdanını kara bir bulut kaplamış İSKİ'yi organize kötülükle batırmaya çalışan arkadaşlara bir haberim var; yaptınız suçtur! Sizin öfkeniz yüzünden milyarlarca lira zarara girecek olan İSKİ emin olun çok kısa sürede bu zararı bizim teklifimize ret oyu veren her üyeden rücu edilecek. Mahkemelerde İstanbul'a verdiğiniz zararın faturasını göreceksiniz.

"Belirtmek isterim ki bu arada her şeye rağmen oluşan yeni bütçe yani 10 milyardan 14 milyara çıkan yeni bütçe ve mecburen sunmak zorunda kaldığımız yüzde 50 civarında artışın olduğu yeni tarife kuşkusuz bütün bu artışların vebali İSKİ veya İBB değildir. Bu ülkede herhangi bir şeyin fiyatı çok artıyorsa bunun sorumlusu ekonomiyi yöneten kişilerdir, iktidardır. Türkiye'yi bu ekonomik buhrana sokanların İstanbul'daki ucuz kahramanlık girişimlerine en güzel yanıtı günü gelince yine hem bu şehrin hem de ülkemizin kıymetli insanları verecektir.

"Az önce ifade ettiğim gibi sundukları artış oranının hiçbir mesneti yok hiçbir gerekçeli karar yok. Ben az önce yüzde 50!’lik zamdan bahsediyorum o bile ne dedim yüzde 100 civarında artan maliyetlere rağmen yüzde 50 fiyat açıkladık Yine eski bütçe veriyor ancak arkadaşların bu dayatmacı şekilde sundukları fiyat artışını neye göre sundukları belli değil.

İmamoğlu İSKİ sürecini özetledi

"Bu kurum hizmet etmekte zorlanıyor. Biz görece geldiğimizde gelmiş olduğu noktanın yüksek rakama geldiğini gördüğümüzde yüzde 40’a yakın bir indirim sunduk. Sunduğumuz bu teklifi bile o zaman biz bunu yüzde 46 yapacağız deyip biraz aha indirim yaptılar. Tamam ayın sorun yok. Enflasyona göre fiyat yenilemesi yapılan kendi içerisinde her ay devletin açıkladığı enflasyon rakamlarına göre fiyat yenilemesi yapılan sistemi yine Meclis’te karar aldırarak iptal ettiler. Yani ne dediler sen zam alacaksan bizim önümüze geleceksin. Tabiri caizse İstanbul halkına diz çöktüreceksin. 52019 Kasım’da genel kurulda 2020 için zam teklifi yaptık. Nedir o günün artışlarına göre yüzde 20, reddedildi .Temmuz’a geldik. Niye çünkü mayısta yapamadık yoğun bir pandemi dönemindeydik. Temmuzda yüzde 12.62 bize zam verildi. Ama ne yazık ki o zam yapıldığında ne yazık ki bakım bedeli tarifede iptal edildi Sayıştay kararı gereği, bu nedenle bu zam güme gitti. 2020 aralıkta yüzde 6.84 zam verildi. Neredeyse seçimden 2 yıl sonra sadece yüzde 6.84 zam alabildik. Mayısta yine zam yapılmadı. 2021 haziranda sıfır zam. 2021 eylülde olağanüstü bir toplantı çağrısı çağrısı yaptım yine bu sefer bize yüzde 15 zam yapıldı. Aralıkta çok komik bir işlem yaptı AK Parti grubu. Yüzde 36’lık artış yaptılar. Ama ne yaptılar bakın; eylül ayındaki yüzde 15.62’yi bundan düşeriz dediler. Artı insani su tüketim hakkının yeniden uygulanması hakkını getirdiler ki bu da yüzde 20’ye tekabül ediyor. Elde var sıfır. Üç. Senelik süreçte İSKİ’ye yapılan zulüm burada.

Erdoğan'a yanıt

Sayın Cumhurbaşkanımız bize KDV üzerinden mesaj veriyor. Ben çok üzüntü duyuyorum İstanbul sevdan diyorsanız sayın cumhurbaşkanımız İstanbul’a böyle sevda olmaz. Bu ülkenin cumhurbaşkanına her belediye aittir. İSKİ’ye yapılan bu zulmün oradan da bu şekilde bilinerek hala bizim de iSKİ genel kurulundan bir gün sonra bir toplantıda KDV indirimi üzerinden politika yapılıp İstanbul’a zulmetmenin işaretinin oradan verildiği şüphesi bizim kafamızda büyük bir soru işareti. Üzüntüyle takip ediyoruz. Ülkemizin cumhurbaşkanı 2019 seçimlerinden sonra arzum şu idi; bu şehre hizmet eden belediye başkanıyla sıkı diyalog kentin fayda göreceği hususlarda iş birliği yapma prensibine uygun bir diyalog zemini. Ben hala 2019’daki seçimin insanların zihninde başka travmalara sebep olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar İBB kimin ya? İstanbul İstanbullunun. İstanbul dünya kenti. Ben bu anlayışı bu yaklaşımı anlayamıyorum. Ve şu mecliste yapılan zulmün o kötülük dolu hareketlerin uyarılmasına dönük hamle beklerken dün yine bizimle yarışan konuşmaların yapılması Ankara’dan beni çok üzmektedir. Memleketin iyi olması için İSKİ gibi kurumlar desteklenmeli.

İBB'nin bağışlarının kamuya geçirilmesine: Utanç verici!

"(İBB'nin topladığı bağışların kamuya geçirilmesi) Her bağışta bulunan vatandaşımız ve onlardan faydalanmak üzere olan yüz binlerce insanımızın bedduasıyla karşı karşıyalar. Utanç verici bir işlemdir. Utanç vericidir. Dünyanın hiçbir yerinde bunu anlatamazsınız.

"İBB olarak bundan sonra asla ve asla maliyetinin altında su satamaz. Kanun bunu diyor. Şuanda maliyetinin yüzde 40 altında satıyor. İBB olarak bu karar imza atan ve ısrar eden herkes hakkında suç duyurusunda ve uğratılan zararın tahsilatı konusunda davalarımızı hazırlıyoruz. Bir gün önce kendilerini aradım, CHP grup başkanvekili AK Parti grup başkanvekilini, dedim ki; 'İşin sonucuna geldik. Lütfen ortak akılla düzgün bir işleyişle meclisi yapın ben katılmıyorum ki o ortamı biri siyasallaştırıyor o yüzden katılmıyorum. İSKİ'ye yakışan bir karar çıkartın.' O gün içinde Doğan Bey bunu birkaç kez sorguladı. Yine Meclis'in göbeğinde hiç kimsenin haberi yokken teklif sundular. Bunun adı kötü niyet. Bu kadar açık bir şekilde söylüyorum. İlk toplantıda beraber olduğumuz meclis başkanvekilimiz de bütün bunlara şahittir. Ben elimden geleni yaptım."