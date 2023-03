İmamoğlu'ndan Altılı Masa'nın toplantısıyla ilgili ilk açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Altılı Masa'nın dün gerçekleşen toplantısıyla ilgili ilk açıklamasını yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk TV ekranlarında yayımlanan İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programında deprem gündemine dair değerlendirmelerde bulundu.

Deprem gündemi ile yapılan toplantıda İmamoğlu'na adaylık konusu da soruldu.

İmamoğlu "Kişisel olarak beni ilgilendiren bir telefon ya da bir bilgilendirme almadım. Süreci basından takip ettim, bildiğimin özeti bu." dedi.

Küçükkaya, "Kılıçdaroğlu'nun adaylığı isim olarak dün ortaya çıktı. Fakat kulislere yansıyanlara göre Akşener sizi ve Mansur Yavaş'ı gündeme getirmiş. Sayın Kılıçdaroğlu ise belediye başkanı olarak kalacağınızı söylemiş. Bir duyum aldınız mı?" diye sordu.

İmamoğlu "Sahadaydım, döndüğüm toplantı bitmişti. Toplantıda bitenleri sosyal medyadan biraz gördüm. Program için biraz erken uyudum. Ben de gazetelerden okudum. İsmail Bey az önce söylediğimiz bütün kritik vakaların düzelmesi için tek rakip vardı; rejim ve rejimin savunucuları. Muhalefet olarak biz rejime karşı mücadele ettiğimizin farkına varmalıyız. Bütün bu kavramlarla mücadelemizin rejim olduğunu unutmayalım.

İSMİM İLK DEFA KONUŞULMUYOR

İkincisi bu konu ilk defa konuşulmuyor. İmamoğlu meselesinin bilinçli-bilinçsiz olarak iktidarın tartışmasını anormal bulmuyorum. Dönem dönem bizim sahamızda da bu tartışmalar yapıldı ve köpürtüldü. Defalarca kez Ekrem İmamoğlu İBB Başkanı dedim. Dolayısıyla bu mevzuyu bizi malzeme etmeyin, İBB Başkanı bu mevzuya uzak kalamaz, stratejik olarak doğru adımlar atılması için ve her konuda desteklemek için ilgilenir. Bu misyona kendini adamış bir neferim ve nefer kavramını her zaman kullandım. Ben hala aynı yerdeyim, Altılı Masa'dan bir başkası aday olsa da böyleyim. Her CHP'linin adayı Genel Başkan'dır, benim adayım da odur. Fakat karar verecek olan Altılı Masa'dır, bu masanın kararı önemlidir, bu masa dağılma masası değildir. Ben Altılı Masa'nın en çok çalışanı olacağım ama bu masadan bir eksilme olmamalıdır. Hepimiz eğri oturup doğru konuşacağız, biri kırıldıysa tamir edeceğiz.

İSTANBUL'U KOLAY KAZANMADIK

Biz İstanbul'u kolay mı kazandı? İlk çıktığımızda 14-15 puan gerideydik. Hangi şehirde iktidarın en tepesindeki insan gelip 40 miting yaptı? Ana merkezde konuşulan meselelerle İBB Başkanı neden ilgilensin? Siyaseten kimin nereye geleceğiyle hiç ilgilenmedim ama bir sorun olduğunda atladım Ankara'ya gittim, her iki başkanla da görüştüm.

İstanbul'da kaç kişi İmamoğlu'nun kazanacağına inanıyordu? Ben mücadele verme biçimini iyi bilen bir insanım. Mesele sadece adaylık meselesi mi? Mesele sadece 14 Mayıs'ı kazanma meselesi mi? Mesele 14 Mayıs'tan sonrası, bunun için de bir arada çalışmayı başarabilmeliyiz. Kaygıları gidereceğiz ben kanaatlerimi daha öncede söyledim. Çünkü ben sürece memleket meselesi olarak bakıyorum. Bu konunun aşılması için feraset gerekiyor. Bu feraset sayın genel başkanım ve sayın Akşener de vardır.