İmamoğlu'ndan ''Atatürk gibi bakan insanlar'' çağrısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı İmamoğlu Kırklareli’nde yaptığı konuşmada “Biz, güler yüzle, şefkatle, evin abisi gibi, evin kardeşi gibi, evin evladı gibi, evin babası gibi, evin bir ferdi gibi olduğunu hisseden, vatandaşın gözünün içine Atatürk gibi bakan insanların bu memleketi yönetmesini istiyoruz deyin” ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu seçim çalışmaları kapsamında Kırklareli’nde vatandaşlara seslendi. Herkesin birleşmelerini istediğini belirten İmamoğlu, Biz, güler yüzle, şefkatle, evin abisi gibi, evin kardeşi gibi, evin evladı gibi, evin babası gibi, evin bir ferdi gibi olduğunu hisseden, vatandaşın gözünün içine Atatürk gibi bakan insanların bu memleketi yönetmesini istiyoruz deyin” şeklinde konuştu.

İmamoğlu’nun açıklamalarından satır başları şöyle:

“Ben, üç evladım için neyi istiyorsam, şurada aralarınızda gördüğüm o pırıl pırıl çocukların da gençlerin de ürettikleri, ürettikleriyle gurur duydukları, icatlarıyla dünyayı salladıkları bir memleket istiyorum. İşte onun için o zemini hazırlayacak politikaları sizlere sunacağız. Sizlerin takdirine sunacağız. Onlarla da yetinmeyeceğiz. Sizlerle geliştireceğiz. Ama önce seçimi almamız lazım. Seçime kadar çok çalışmanız lazım. Herkesle güler yüzlü konuşun. ‘Bu canımızı sıkan tutumları, tavırları bize yansıtan, yaşatan, her akşam televizyon programlarında, mitinglerinde insanlarını döver gibi konuşan insanlardan kurtulmak istiyoruz’ deyin.

‘Biz, güler yüzle, şefkatle, evin abisi gibi, evin kardeşi gibi, evin evladı gibi, evin babası gibi, evin bir ferdi gibi olduğunu hisseden, vatandaşın gözünün içine Atatürk gibi bakan insanların bu memleketi yönetmesini istiyoruz’ deyin. Az kaldı, bunu yapacağız. Biz, ‘Birlikten güç doğar’ diye yola çıktık. Biz, birliğin gücünün memleket için çok iyi olacağını bildiğimiz için yola çıktık. Tek bir arkadaşımızın, tek bir kardeşimizin bile ayrışmasını is-te-mi-yo-ruz. Herkes birleşsin istiyoruz. Birleşmeyeni, seçimden sonra birleştiririz; o ayrı. Ama siz, ayrışmayacaksınız. Milletimizin o birleşen gücün yanında olan ruhuyla, oyunu Millet İttifakı için istiyoruz.”