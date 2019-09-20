İmamoğlu’ndan, ‘Atatürk’ün İstanbul günleri’ne bakış

YKY’de sergilenen, ‘Hoş Geldin Gazi-Atatürk’ün İstanbul Günleri (1927-1938)’ sergisini gezen İmamoğlu, YKY Kültür Sanat Genel Müdürü Tülay Güngen’den, sergideki fotoğraflar ve hikayeleri hakkında bilgi aldı.

Yazar Ahmet Ümit’in, Taksim İstiklal Caddesi’ndeki Yapı Kredi Yayınları’nda (YKY) düzenlenen imza gününe katılan İmamoğlu, Ümit’in ‘Aşkımız Eski Bir Roman’ kitabını imzalattı.

İmamoğlu, bir gazetecinin, “Ahmet Ümit okuyor musunuz” sorusuna, “Aslında polisiye roman, çok okuduğum bir tür değil. Ancak Ümit’in kitabı, güzel ve heyecanlı. Onunla, polisiye roman okumama eşiğimi aştım” yanıtını verdi.