İmamoğlu'ndan bağış kampanyası için ''şeffaflık'' paylaşımı

İçişleri Bakanlığı, koronavirüse karşı bağış kampanyası başlatan CHP’li belediyelerin yasanın gerektirdiği izni almadığını öne sürüp Valiliklere yazı gönderdi.

Yazıda, birden fazla ilçede yapılan bağış kampanyası için izin gerektiği, bu konuda Valiliklerin yetkili olduğu bildirildi.

Böylelikle "CHP'li belediyelerin başlattığı bağış kampanyaları yasaklanacak mı?" sorusu gündeme geldi.

Bakanlığın yazısını sosyal medyada yayımlayan CHP yöneticileri, “Amaç belediyelerimizi sindirmek, susmayacağız!” diye tepki gösterdi.

Bakanlığın açıklamasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan manidar bir paylaşım geldi.

Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan İmamoğlu, bağış kampanyasını yineleyerek, "Bu süreç tamamen şeffaf ve İstanbulluların dayanışması ile büyüyecek." dedi.