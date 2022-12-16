İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya ''çöp'' yanıtı: ''Daha bunu bilmiyor''

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ''Çöpünü toplamaktan aciz'' sözlerine yanıt verdi. İmamoğlu, ''Büyükşehirlerde çöpleri ilçe belediyelerinin topladığını dahi bilmiyor. Göreve başlarken bu konularda tek bir kitap okumadığını söylemişti. Hala okumamaya devam ediyor. İşini iyi yapmaya gayret etsin şu kalan 3-5 ayında'' ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, YSK üyelerine hakaretten aldığı 2 yıl 7 ay 15 gün aldığı hapis ceza sonrası kendisi hakkında bir değerlendirme yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yanıt verdi.

"ÇÖPÜNÜ TOPLAMAKTAN ACİZ"

Bakan Soylu, İmamoğlu'na yönelik, "Çöpünü toplamaktan aciz, İETT Otobüslerini çalıştırmaktan aciz, İstanbul'un ve tarihin en başarısız belediye başkanını. Şunu ifade etmek istiyorum. Siyasette her şey, halkın önünde olur ve halk her şeyi görür. Burada bir hadsizliğe de müsade etmemek lazım. Tayyip Erdoğan İstanbul'un görmüş olduğu en başarılı belediye başkanıdır. Tarihin en başarısız belediye başkanını Tayyip Erdoğan'la kıyas etmek çok büyük bir hadsizlik örneğidir." ifadelerini kullanmıştı.

"İLÇE BELEDİYELERİNİN TOPLADIĞINI DAHİ BİLMİYOR"

Soylu'ya yanıt veren İmamoğlu ise, "Sayın İçişleri Bakanı, çöpleri ilçe belediyelerinin topladığını dahi bilmiyor. Zaten İçişleri Bakanlığı'na başlarken bu konuda tek bir yönetmelik, kitap okumadığını beyan etmişti. Hala okumamaya, ezberden savurmaya devam ediyor. O savruladursun, biz işimize bakacağız. İşini iyi yapmaya gayret etsin şu kalan 3-5 ayında" dedi.