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  4. İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya yeni çağrı: ''İstifanı bekliyorum''

İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya yeni çağrı: ''İstifanı bekliyorum''

İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya yeni çağrı: ''İstifanı bekliyorum''
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya istifa çağrısında bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dün akşam bir açıklama yapan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya bugün Twitter'dan seslendi.

İmamoğlu, "İBB'nin yasladığı 505 teröristi güya yanındaki 3-5 aklıevvelin söylediği sözlere dayanak teşkil ederek 'Ben aldım, benden öncekiler de yaptılar' demeye getirmek aymazlıktır" diyen ve İmamoğlu'nun kendisini arayarak yardım istediğini iddia eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya Twitter'dan istifa çağrısı yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklaması şu şekilde:

"Cenab-ı Allah’ı iftirana, yalanına ve o kötü diline eklememeni öneriyorum! İddianı ispat edemiyorsan, yapman gereken belli. İstifanı bekliyorum Bakan bey!"

Etiketler İstanbul İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu
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