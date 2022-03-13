İmamoğlu'ndan belediye çalışanlarına müjde! İBB'nin geçici zam oranı açıklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, belediye işçilerine mağdur olmamaları için geçici zam müjdesi verdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediye çalışanlarının toplu sözleşme görüşmelerinin devam ettiğini belirterek, "İBB işçilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Bu süreçte çalışanlarımızın mağdur olmamaları için ücretlerinde %54,44 oranında artışa gidiyoruz." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, belediye işçilerine mağdur olmamaları için geçici zam müjdesi verdi.

"İŞÇİLERİMİZİ ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ"

İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İBB işçilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Toplu sözleşme görüşmelerimiz devam ediyor. Bu süreçte çalışanlarımızın mağdur olmamaları için ücretlerinde %54,44 oranında artışa gidiyoruz. Tüm işçilerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.