İmamoğlu'ndan belediye kreşleri için rest: ''Hadi gel de kapat''

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kreşler konusunda Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e tepki göstererek "Sen kalkmışsın 'kreşleri kapatacağım' diye yazı yolluyorsun. Senin yazın var ya vız gelir tırıs gider, hadi gel de kapat! Cesaretin varsa bekliyorum" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Kadına Yönelik Şiddetle Eylem Planı Tanıtım Toplantısı"nda açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı'na kreşler konusunda tepki gösteren İmamoğlu, "Kalkıyorsunuz, bu yazıyla insanlara diyorsunuz ki Milli Eğitim Bakanı olarak 'Bu kreş işi belediyelerin işi değil, Milli Eğitim'in işi, siz kreşlerinizi kapatın.' Niye açmadınız, hangi yüzyıldayız? Kreş niye açmadınız! Bu akıl değil, akıl tutulması!" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, şöyle devam etti: "Şu anda açtığımız 105 kreşte kaç kişi çalışıyor biliyor musunuz? 1500 kişi çalışıyor. Bu 1500 kişinin, görmemiş olan varsa davet ediyorum, lütfen en yakın kreşe bakın. Bu çalışan 1500 kişinin yüzde 97'si kadın. Sen diyorsun ki 'kreşleri kapat.' Yahu sen bu şehirde bugüne kadar 20 bin annenin faydalandığı kreşleri kapat diyorsun, ben de diyorum ki 'Seneye 150'yi aşan kreşe ulaşacağız, 20 bin çocuk oraya gidecek, 20 bin anne de iş bulacak' diyorum."

"Ben gece gündüz istihareye yatsam, bunlara dua etsem yetmez bunlara. Allah bunlara akıl versin" diyen İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Bu millet, bu akla önümüzdeki sandıkta 'Git kardeşim başımdan' diyecek. Bu kadar net. Böyle bir akıl olmaz, böyle bir işin siyaseti olmaz! Bir Milli Eğitim Bakanı ne yapar, 'Ben de kaç tane kreş yapsam' diye can atar değil mi? Yahu 350 kreş nedir, 20 milyonluk şehirde yaşıyoruz. Ben bu kreşleri niye açıyorum? Benim bir evladım bile hiçbir çocuktan geri kalamaz kardeşim. Devletin işi nedir, bir çocuk geri kalmışsa onu diğerleriyle eşitlemektir."

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e tepki gösteren İmamoğlu, "Sen kalkmışsın 'kreşleri kapatacağım' diye yazı yolluyorsun. Senin yazın var ya vız gelir tırıs gider, hadi gel de kapat! Gel 150 tane kreşi kapat bakalım! Cesaretin varsa bekliyorum" dedi.

"CESARETİN VARSA DAVET EDİYORUM"

Yusuf Tekin'e çağrı da yapan İmamoğlu, "Dersen Milli Eğitim Bakanı olarak 'Bir dakika ya, İmamoğlu ne diyor' diye, cesaretin varsa davet ediyorum, birebir eşlik edeceğim. Sana kreşleri gezdireceğim, tek tek, bakacaksın olarada. Bakacaksın orada, kaç tane genç kızımız orada çalışıyor. Bakacaksın dünyada bu kadar kaliteli bir kreş yapısı gördüm mü? Davet ediyorum ama cesaret edemezsin! Seni Ekrem İmamoğlu'yla yan yana görürlerse cız, yanarsın!" diye konuştu.