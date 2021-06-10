İmamoğlu'ndan bir müjde daha: İstanbul'a Halk Bakkal geliyor

Pandeminin etkilediği sektörlerden bir olan mahalle bakkallarına İBB elini uzatıyor. İBB Sosyal Kart sahibi vatandaşlar artık bakkallardan da alışveriş yapabilecek. Projenin tanıtımını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk Bakkal Projesine katılan bakkal esnafı ile birlikte yapacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini vatandaşla buluşturmaya devam ediyor. Yaklaşık iki yıldır toplumun tüm kesimini olumsuz etkileyen Pandemiye karşı İBB, zor günler geçiren mahalle bakkallarına elini uzatıyor.

BAKKALLARIN GELİRLERİNDE CİDDİ DÜŞÜŞ YAŞANDI

Zincir marketlere karşı bakkalların elini güçlendirmek için hayata geçirilecek proje ile İBB Sosyal Kart sahipleri artık bakkallardan da alışveriş yapılacak. İBB, pandemiyle birlikte artan online alışveriş hizmetinden dolayı gelirleri yüzde 80’nin üzerinde azalan bakkallara hem destek olacak hem de eski bir kültürün yaşatılmasına katkı sunacak.

İMAMOĞLU TANITACAK

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk Bakkal Projesi’nin detaylarını, yarın (11 Haziran 2021) Yenikapı’daki Dr. Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde kamuoyu ile paylaşacak. İmamoğlu’na, Halk Bakkal Projesi’ne katılan yaklaşık 100 bakkal esnafı eşlik edecek.

BİN 200 BAKKAL BAŞVURDU

Projeye, Halk Bakkal web sitesi (halkbakkal.ibb.istanbul) üzerinden başvuruların açıldığı 18 Mayıs’tan itibaren bin 200’ün üzerinde bakkal başvurdu. Koşulları sağlayan bakkallar, sözleşmeleri tamamlamaya, cihazları ve eğitimleri sağlanmaya devam ediyor. Ekipler yoğun bir çalışma ile 500’den fazla bakkalı, Halk Bakkal Projesine dahil etti. Tabelaları ve stickerları yine yerinde çözüm ekipler aracılığıyla iş yerlerine kadar götürüldü. Dezenfeksiyon ekipleri tarafından ilk ilaçlamaları gerçekleştirildi.

Proje katılmak isteyen bakkalların başvuru süreçleri devam ediyor.