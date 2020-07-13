İmamoğlu'ndan Can Akın Çağlar açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, geçen günlerde İBB genel sekreterliğine atanan eski Ziraat Bankası genel müdürü Çağlar hakkında 2012’de yolsuzluk iddiasını ortaya atmıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, atamayla ilgili Erdoğdu’nun kendisinin aradığını, Çağlar’ın yargıda aklandığını söylediğini belirtmişti.

Cumhuriyet’ten İpek Özbey’e konuşan İmamoğlu, Çağlar’la ilgili konuları ve dedikoduları bildiklerini, CHP’li Aykut Erdoğdu’nun eskiden gündeme getirdiği yolsuzluk iddialarını bildiklerini söyldi.

Ancak zihinlerindeki soru işaretlerini giderdiklerini aktaran İBB başkanı, CHP’lilerin eleştirilerini saygıyla karşıladığını, partisinde eleştirel bir refleks olduğunu aktardı.

İmamoğlu şunları söyledi: “Yani kim olursa olsun, bir partiliyi de atasanız bazen bundan daha yüksek şiddette eleştiriler duyarsınız. Bu eleştirel bakışı yadırgamamayı hem öğrendim, hem doğru buluyorum. O eleştiri sizi aynı zamanda daha derinlemesine sorgulamaya itiyor. Şu anda inandığımız, güvendiğimiz, bize ve sürece kendisini adadığını hissettiğimiz bir yol arkadaşıyla yolumuzu birleştirdik.”

‘Eleştirilecek diye vazgeçecek değilim’

İBB başkanı, “Tartışma götürmeyecek bir ismi atamanız mümkün değil miydi?” sorusunu da şöyle yanıtladı: “Bence öyle biri yok, herkes tartışılıyor. Kaldı ki böyle bir süreci bir kişiyle konuşmadık. Birçok arkadaşımızla konuştuk. Bazen koşullar oluşmadı, bazen bizim davet ettiğimiz insanlar şu anda uygun olmadığını dile getirdi. Yollarımızın kesişmediği insanlar oldu. Bunların içinde partili diye bildiklerimiz de var, farklı insanlar da var. Günün sonunda doğru bildiğim bir husustan, sırf partili dostlarım eleştirecek diye vazgeçecek bir insan değilim. Hayatımda hiç öyle davranmadım.”

İmamoğlu, eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül dahil hiçbir siyasi kimliğin yönlendirmesiyle Çağlar’la buluşmadıklarını, profesyonelce buluştuklarını dile getirdi.

İBB başkanı şöyle devam etti: “Doğru bir yönetici adayını oluşturma konusunda önce ‘Kim’ değil, ‘Nasıl biri olmalı’ sorusunu soruyoruz. Büyükşehir belediyesinin önümüzdeki süreçte en yoğun ihtiyaç duyduğu kabiliyet ne olmalı? Birinci sıra elbette finans ve ekonomi. ‘Büyük bir organizasyonu yönetmiş bir kimlik olmalı’ dedik. Çok yetenekli insanlar olabilir ama gerçekten büyükşehir büyük bir organizasyon.. Bu işin profesyonel metotları var, danışman kuruluşlardan gelen teklifler arasında çok önemsediğimiz bir kimlik olarak önümüze geldi. Arkadaşlarım görüşmeleri sürdürdüler, ben belli bir süre sonra katıldım. 40-45 günlük bir süreçti bu. (Atama öncesi) Bir miktar öncesinde sormam gereken bazı insanlara sordum veya sordurttum. Aykut Bey ile olduğu gibi… Tabii ki karar verdikten sonra da bazı yöneticilere bunu bildirdim.”