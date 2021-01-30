İmamoğlu'ndan canlı yayında 5 milyon TL'lik çağrı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Halk TV yayınına katılıp soruları yanıtladı. İçişleri Bakanlığı'nın, önceki döneme dair yürüttükleri soruşturma dosyalarına el koymasına tepki gösteren İmamoğlu, "İçişleri 'siz soruşturamazsınız biz soruşturacağız' diyor. Arkadaşlara söyledim, bizden istedikleri dosyalarda bizim soruşturmalarımız devam edecek. Gerekirse davaları da biz açacağız. Biz o kuruma, bu kuruma, bilmem ne vakfına giden paraları kestik. Televizyonda söyledim diye dosyaları bizden almak için müfettiş yolladılar. Buradan söylüyorum. En az 40 tane daha soruşturma gelecek merak etmeyin" ifadelerini kullandı.

'TAKSİ PROJEMİZİ ENGELLEYEMEYECEKLER'

İmamoğlu'nun değerlendirmelerinden satır başları şöyle:

- Vatandaşların bağışladığı 5 milyon TL'ye yakın para İBB'nin hesaplarında öylece yatıyor. Bu kadar ihtiyaç sahibi varken o para orada duruyor. Bu konuyla ilgili İçişleri Bakanı ile defalarca görüştüm ama bir gelişme olmadı.

- Bir avuç insan, hatları kapatılan minibüsçülere verilecek taksi plakalarına bile karşı çıkıyor. UKOME'de bir kurum temsilcisi var, zavallı bir bürokrat, elinde telefon var, ona mesaj geliyor o elini kaldırıyor, diğerleri de ona bakıyor.

- Taksi projemizi engelleyemeyecekler. Bunu engelleyeni tek tek deşifre edeceğim. İstanbul'dakinden başlayıp en yukarıya kadar tek tek halkın önüne koyacağım.

- Bu şehrin kaynaklarını eşit bölüştürmediler. Otogar bunlardan biriydi. Biz orayı belediyeye aldık ve pırıl pırıl yaptık. Bu mikro bir örnek. Oradaki değişim kaynakların bölüşümü konusunda, İstanbul'daki değişimin bir parçası.

-Biz geldiğimizde suya %40 indirim yaptık. Aradan 2 yıl geçmesine rağmen su fiyatları hala bizden önceki dönemden daha ucuz. Öğrenci akbili bizden önce 80 TL'ydi. 2 yıl geçti, şu anda hala 50 TL.

-Bizi fırıncılarla karşı karşıya getirmek istiyorlar. Ben fırıncı iş yapsın, en lüks ekmeği üretsin, vatandaş da alabilsin isterim. Ama alamıyor. Ben zengin halk istiyorum. Biz geldiğimizde 850 bin olan halk ekmek üretimini 1.4 milyona çıkardık.

'YENİ DOĞAN BEBEĞİN 3-4 AYLIK İHTİYACINI KARŞILAYACAĞIZ'

- Yoksul ailelerin yenidoğan bebeklerinin 3-4 aylık ihtiyaçlarını karşılayacağız. Bu zor zamanlarda hazırlayacağımız ihtiyaç paketinde beşik, bez, mama ve giysi gibi temel ürünler yer alacak. Bu şehir tüm ihtiyaç sahiplerine sahip çıkacak kadar güçlü.

-Birkaç gündür yalan haberler çıkıyor, '10 bin araç kiralamışız'. Belediyeyi devraldığımızda İBB'nin kiralık araç sayısı 2410 iken, şu anda 1850'ye düşürdük. İştiraklerin 2208 aracı varken, şu anda 1781'e düşürdük.