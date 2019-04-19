İmamoğlu'ndan CHP'li Belediye Başkanları'yla ilk toplantı

Geçtiğimiz gün mazbatasını alarak göreve başlayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP’li meclis üyeleri ve belediye başkanlarıyla ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya; CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP’li belediye başkanları ve meclis üyeleri katıldı. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in de hazır bulunduğu toplantıda 25 yıl aradan sonra yeniden sosyal demokrat belediyecilik anlayışıyla yönetilecek olan İstanbul için fikir alışverişinde bulunuldu. Bütün İstanbulluların beklentisinin, bu şehirde; barışın, huzurun, birleşmenin, buluşmanın ve birbirlerini sevmenin olduğunu aktaran İmamoğlu, " İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden sonra Türkiye'deki en büyük ikinci halk meclisidir. O bakımdan parti disiplinine uyan, alınan kararlara uyan bir anlayışla ve İBB başkanıyla istişare ve konuşabilme mekanizmasıyla örnek bir grup olmayı diliyorum" diye konuştu.