İmamoğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kredi yanıtı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, Davutpaşa'daki İSMEK Pastacılık ve Fırıncılık Okulu'nda incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından İmamoğlu gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kamu bankalarının İBB'ye kapılarına kapadığını açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Borç yiğidin kamçısıdır, bu krediyi bulmak sizin işiniz” eleştirisi ne İmamoğlu şu yanıtı verdi:

Bizim işimizle ilgili bir şikâyetimiz yok. Görevimizin farkındayız. Biz sadece görevi yerine getirmeyenlerle ilgili duyuru yapmıştık. Keşke ona yaklaşım gösterseydi Sayın Cumhurbaşkanı. Kamu kurumlarının, kamu bankalarının görevlerini yeterince, liyakatli ve de vicdanlı, adaletli yapmamasının yansımasından bahsettik.

Örneğin kamu kurumlarının, kamu bankalarının kredi vermemesi. Bize bir lütufta bulunmuyor. Zaten olan, hemen seçimden bir gün önce, bir hafta önce olan uygulamayı, seçimden bir hafta sonra uygulamaması. Bu tümüyle siyasi, tümüyle taraf olma ile ilgili. Bahsettiğimiz şey ise şehrin çıkarı. Bu konuda, borcu bilme konusunda, bizimle hiç vakit harcamasına gerek yok Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Kamu kurumlarının içinde olan, başında olan, kamu bankaları…”

“CUMHURBAŞKANI'NIN SÖZÜNE GÜVENDİK AMA ÖYLE DEĞİLMİŞ”

İmamoğlu, Cumhurbaşkanı'nın su uyarısının hatırlatılması üzerine de şunları söyledi;

İşte sudan bahsediyor. Devlet Su İşleri (DSİ) ya da bakanlık, bence oralardan hesap sorulmalı. Çünkü, yani yanılmış da olabilir Sayın Cumhurbaşkanı. Mesela seçimden önce, ‘2040'a kadar hiçbir su problemi yok' dediği İstanbul… Biz de sayın Cumhurbaşkanı'nın sözüne itimatla göreve geldik, ama öyle değilmiş. Ne yazık ki 3-5 aylık kuraklıkla sıkıntı çekebilir İstanbul var.

Niye yanıltılmış sayın Cumhurbaşkanı? Bence onun hesabını sorsun. Mesela DSİ Genel Müdürü ne yapıyor İstanbul'un barajları ile ilgili? Bence bunlarla ilgili bir denetim başlatsın. Bir rapor istesin. Umudum budur. Biz, görevimizi yapıyoruz. Ama hatırlatmak isterim: Bizim işimiz var, işimize bakalım, ama sayın Cumhurbaşkanı da İstanbul'la meşgul olmasın.

Bakın, ülkede 10-11 insan intihar ediyor işsizlikten, ekonomi problemlerinden; üzülüyoruz. Gerçekten ülkenin bazı travmaları var. Gerçekten İstanbul'la yorulmasın, bize destek olsun. Biz işimizi yapalım, Sayın Cumhurbaşkanı ülkenin bütüncül sorunlarına odaklanırsa birbirimizi destekleyen ve ülkenin ve milletimizin mutluluğuna refahına beraberce katkı sunmuş oluruz.

HORON POLEMİĞİ

Cumhurbaşkanı'nın İmamoğlu'nu kast ederek sarf ettiği “Madem bu horana girdiniz, çözeceksiniz bu işi” sözlerini de şöyle yorumladı:

Ben, kendimden daha iyi horon oynayan bir siyasi bilmiyorum Türkiye'de. Horonu iyi bilirim. Yani işimin gereğini yapmayı da iyi bilirim. İnşallah bir gün aynı halkada horon da oynarız yani, sorun yok. Ama dediğim gibi; ‘2040'a kadar İstanbul'un su sorunu yok. Hatta 40-50 yıllık su sorunu çözdük' diye açıklamaları var belediye başkanlarının. Ama bugün gördüğümüz, şurada 3-4 aylık süreçte bile, kuraklık sürecinde bile İstanbul'un sıkıntı yaşadığını gördük. Her konuda biz süreci takip ediyoruz.

Devletin kurumları ile irtibat halindeyiz. Gerekirse kamuoyu ile paylaşacağımız kaygılarımız da var; ama şu anda kamu kurumları ile bakanlıkla, DSİ ile başka kurumlarla süreçlere çözüm arıyoruz. Çözümde art niyet ya da çözümsüzlük oluşturma eylemini gördüğümüz anda, hem sayın Cumhurbaşkanı'nı bilgilendiririz hem de kamuoyunu bilgilendiririz. Herkesin itinalı, dikkatli, kendi konularına konsantre bir şekilde işlerini yapmalarını diliyorum.

İmamoğlu, şu anda önümüzdeki yıl için İstanbul'da bir su sorunu olmadığını da vurguladı.

İSMEK AÇIKLAMASI

Kapatıldığı ve öğretmenleri işsiz kaldığı iddia edilen İSMEK kursları ile ilgili de açıklama yapan İmamoğlu şunları kaydetti:

Aslında bir geçiş süreci olduğunu birkaç kez söyledik. Daha sağlıklı ve verimli, part-time (yarı zamanlı) ve mevsimlik çalışandan daha çok sürekli çalışan yapısına kavuşturmak istiyoruz İSMEK kurumunu. Bu şekilde yılın bütününe yaydığımızda, çok daha yüksek sayıda kursiyer sayısına da ulaşacağız.

Burada ayrıca zincirin halkalarını tamamlama amacı var arkadaşlarımızın, sadece bir meslek kursundan ziyade bir sonraki aşamayı, hatta öncesini, işsiz başvurusundan başlayan uygun meslek grubuna dahil edilip meslek öğrenen, daha sonrasında da iş bulma konusunda kurduğumuz kurumlar ve ofisler tarafından desteklenen, hatta girişimciliği de desteklenen boyuta kavuşturmak istiyoruz.

Burası geçmişte güzel tasarlanmış; ama çok da duyurulmamış. Şimdi bunu duyurmak, bu gibi yerleri daha geliştirmek, daha etkin hale getirmek istiyoruz. Bu bir geçiş süreci. Görecekler daha yüksek sayıda kursiyer, daha fazla insana hizmet eden bir kuruma dönüşecek ve verimliliği artacak” dedi.

