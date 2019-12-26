İmamoğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yeni Kanal İstanbul çağrısı

Çekmeköy Belediyesi’ne yaptığı ziyaretin ardından, Dudullu-Bostancı Metro Hattı Projesi’nin İçerenköy İstasyonu şantiyesinde incelemelerde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin “Cumhurbaşkanı’nı Kanal İstanbul Çalıştayı’na davet edecek misiniz? Yoksa daha önce olduğu gibi randevu talebiniz olur mu?" sorusuna yanıt verdi.

İmamoğlu, “Benim talebim şu: Sayın Cumhurbaşkanı’mız, Sayın Genel Başkan’ımız Kemal Kılıçdaroğlu, hatta diğer siyasi liderler de katılabilirler. Kim olursa olsun zevk duyarım. Davet etsinler, gelelim. Ben, bütün bilimsel verileri, bütün dayanakları kendilerine anlatayım. Eminim ikna ederim” ifadelerini kullandı.

Bugün AK Parti'nin genişletilmiş il başkanları toplantısında Kanal İstanbul'u eleştiren muhalefeti hedef alan Cumhurbaşkanı Erdoğan İmamoğlu'na "Belediye başkanı çıkmış Kanal İstanbul'a gereksiz diyor, bunun kararını vermek senin işin ve yetkin değil" demişti.

FAYTON AÇIKLAMASI

Adalar'daki fayton sorunuyla ilgili de açıklama yapan İmamoğlu, "“Aslında epeyce yol aldık. Prensip kararlarımız var. Zaten genel açıklama yapmıştım ben, biliyorsunuz. O açıklamanın üstüne ekleyeceğim başka bir sayfa yok. Ama koordineli çalışıyoruz. Kaymakamlık, Belediye Başkanı’mız, Valimiz, biz, bütün ekiplerimiz… Her iki tarafın da güçlü komisyonları var, entegre. Süreci takip ediyoruz ekibimizle. Orada takip ettiğimiz en önemli konu, bin 300’ün üzerinde atın sağlığı var. Onlara dönük çalışmalar yürütülüyor, Tarım Bakanlığı olsun, bizim birimlerimiz olsun… Hijyen çalışmaları var Ada’da. Onları konuştuk. Yarınları konuştuk. Ama şu an süreç devam ediyor. Zamanı geldiğinde, yine Vali’mizle beraber süreci paylaşacağız” ifadelerini kullandı.