İmamoğlu'ndan depremzedelere: ''Güçlü olun, hep beraber ayağa kalkacağız''

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, deprem felaketini yaşayan Hatay’ın Samandağ ve Defne ilçelerinde vatandaşların acılarına ortak oldu. İmamoğlu, kendisine sarılarak ağlayan bir depremzedeyi, “Beraber ayağa kalkacağız. Kurban olurum sana. Hep beraber ayağa kalkacağız, tamam mı? Geçmiş olsun. Ayakta kal, güçlü ol, tamam mı” sözleriyle teskin etmeye çalıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, deprem felaketini yaşayan Hatay’ın Samandağ ve Defne ilçelerini, CHP Hatay milletvekilleri Mehmet Güzelmansur, Serkan Topal, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ile birlikte ziyaret etti. Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz rehberliğinde ilçeyi dolaşan İmamoğlu, depremzedelerin acısına ortak oldu. İBB Genel Sekreter Yardımcıları Arif Gürkan Alpay ve Murat Yazıcı, ilçede yapılan çalışmalar hakkında İmamoğlu'nu bilgilendirdi. Acılı vatandaşlara taziyelerini ve geçmiş olsun dileklerini ileten İmamoğlu, daha sonra Samandağ Belediyesi önüne kurulan AFAD Koordinasyon Merkezi'ne gitti. Emeklerinden dolayı çalışanlara teşekkür eden İmamoğlu, depremzedelerden gelen talepleri dinledi. Hem AFAD çalışanlar hem de vatandaşlar, bölgede önemli bir iletişim sorunu olduğunu ifade ederek, acil olarak baz istasyonu talebinde bulundu.

VATANDAŞIN “AFAD” İSYANI: “16 KİŞİ GÖMDÜM AİLEMDEN. NİYE GEÇ KALINDI?”

Samandağ’ın ardından milletvekilleri ile birlikte Defne’ye geçen İmamoğlu, Belediye Başkanı İbrahim Güzel ile birlikte ilçeyi ziyaret etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan aş evi ve barınma alanındaki yemek sırasında bekleyen depremzedelerle sohbet eden İmamoğlu, vatandaşlardan gelen sorunları dinledi. İmamoğlu’nu, “İyi ki varsınız Başkanım. Hep olun. Allah razı olsun” sözleriyle karşılayan bazı vatandaşlar, İBB Başkanı’na sarılarak ağladı. İmamoğlu da depremzedelere, “Ne demek. Boynumuzun borcu. Hep buradayız. Hep yanınızda olacağız” şeklinde karşılık verdi. Birçok vatandaş, AFAD’ın bölgeye geç geldiği yönündeki şikayetlerini İmamoğlu’na aktardı. İmamoğlu, vatandaşların, “Niye geç kalındı” isyanlarını, “Onları da sorguluyoruz” şeklinde yanıtladı. Bazı vatandaşlar da “Ne varsa, sizde var” diyerek, İmamoğlu’na desteklerini gösterdi. İmamoğlu, deprem bölgesinde en çok çadır eksikliğinden yakınan vatandaşlara, “AFAD’a gidiyorum, söylediğinizi konuşacağım” karşılığını verdi. Bir başka vatandaşın, “Kaç gün oldu, daha AFAD gelmedi buraya. Ölülerimiz içeride kokuyor. Yani biz yok olduk. Bizi kaderimize terk ettiler. Başka illerden gelenler var. Hepsinden Allah razı olsun. Sizden de gördük. Ama AFAD gelmedi buraya. 16 kişi gömdüm ailemden. Bu insanlara kimse sahip çıkmadı. Sadece biz bizeyiz. Bizden başka kimsemiz yok, olmadı da” sözleri, deprem anında ve sonrasında yaşanan dramı ortaya koydu.

DEPREMZEDEDEN İMAMOĞLU’NA: “SİZİ GÖRMEK GÜÇ VERDİ BİZE”

Bölgede çalışmalarını sürdüren İstanbul İtfaiyesi’nde çalışanları da İmamoğlu’yla bir araya gelerek, Defne’de 224 vatandaşı enkaz altından canlı çıkardıkları bilgisini paylaştı. İmamoğlu, kendisine, “Sizin desteğiniz bizi güçlendiriyor” şeklinde seslenen kahraman çalışanlara, “İyi ki varsınız. Oturup, dertleşeceğiz” sözleriyle minnet duygularını iletti. Başka kurumlardan gelen arama-kurtarma ekipleriyle sohbet eden İmamoğlu, “Dayanışmanın en güzel örneklerini veriyorsunuz. Allah razı olsun bütün ekiplerden. Elinize, emeğinize sağlık” şeklinde konuştu. İmamoğlu, kendisine sarılarak ağlayan bir depremzedeyi de “Beraber ayağa kalkacağız. Kurban olurum sana. Hep beraber ayağa kalkacağız, tamam mı? Geçmiş olsun. Ayakta kal, güçlü ol, tamam mı” sözleriyle teskin etmeye çalıştı. İmamoğlu, başka bir depremzedenin, “Sizi görmek güç verdi bize” sözlerine ise, “Sağ ol. Ne mutlu bana. Gene buradayız, geleceğiz Yanınızdayız. Hiç yalnız kalmayacaksınız. Güçlü olun. Hep beraber ayağa kalkacağız. Hiç kimsenin kimsesizliği yok burada, tamam mı” karşılığını verdi.

AFAD ZİYARETİ

Samandağ ve Defne ziyaretlerinin ardından Hatay AFAD Merkezi’ne giderek, yetkililerle bir araya gelen İmamoğlu, vatandaşlardan gelen sorunlarını ve talepleri ilgililere iletti.