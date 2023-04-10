İmamoğlu'ndan Erdoğan'a: ''Bir gün beni davet et, anlatayım''

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İstanbul'a bir çivi bile çakamadılar" sözlerine yanıt verdi. İmamoğlu, "Çivi bile çakmamış diyor bana. Bak, bak, bak... Bir gün beni davet et, anlatayım. Fakat bir gün bile yetmez hizmetlerimi anlatmaya" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ekrem İmamoğlu, Merzifon'da yurttaşlara seslendi.

"Merzifon tarihiyle de çok özel, insanlarıyla da çok özel, stratejik önemiyle de çok özel" diyerek konuşmasına başlayan İmamoğlu, "Sizinle sohbet etmeye, dertleşmeye ve sizin o enerjinizi alıp bütün Türkiye'yi dolaşmak için geldim" dedi.

"Zaman hızla akıyor, önümüzde çok az zaman var" vurgusunu yapan İmamoğlu, "Az zamanda çok büyük işler başarmak zorundayız. Sadece milletin ittifakına oy verenler için değil, 86 milyon insanımız için başaracağız" diye konuştu.

"KILIÇDAROĞLU'NUN SELAMINI GETİRDİM"

İmamoğlu, şöyle devam etti:

Türkiye'de siyasete ahlak gelsin, siyasete dinamizm gelsin, siyasetten kibir, bencillik gitsin. Siyasete liyakat gelsin. Partizanlık devletimizin bütün kurumlarımızdan uzaklaşsın. Memleketimizin her birine eşitlik gelsin diye yola çıktık.

Size bu milletin vicdanını, bu devletin aklını, bu insanlarımızın ahlakını ve hak, hukuk ve adaletin simgesi olmuş sevgili 13. Cumhurbaşkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamını getirdim size.

Biz herkesin elini sıkmaya geliyoruz. Herkesle konuşacağız, 'benden değilsen yoksun' asla demiyeceğiz.

ERDOĞAN'A YANIT

AK Partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İstanbul'a çivi bile çakamadılar" sözlerine yanıt veren İmamoğlu, şunları ifade etti:

"Şimdi memleketimizi yöneten akıl, şahıslar, sayın Cumhurbaşkanı, İstanbul'a gelip İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na laf atmaz. Gerek yok. Bu milletin oyuyla seçilmiş bir kişi, 86 milyonun cumhurbaşkanı olmalı.

Çivi bile çakmamış diyor bana. Bak, bak, bak... Bir gün beni davet et, anlatayım. Fakat bir gün bile yetmez hizmetlerimi anlatmaya. Sorun şurada; 25 yıl yönettiler, özellikle son 15 yılda çok sıkıntılı işler yaptılar İstanbul'da. Biz seçimi kazanınca zannettiler ki malını, mülkünü aldık! İstanbul'u kendi malı ve mülkü zanneden bir grup var, bir avuç insan! İstanbul 16 milyon insanın."

"GENÇLERİ OY DEPOSU OLARAK GÖRMÜYORUZ"

İmamoğlu, "14 Mayıs'ta 86 milyon insan onlara güle güle diyecek, bay bay diyecek. 86 milyon insanımızla bu ülkenin sahibi olduğunu hissettirdiği bir dönemi başlatacağız" dedi.

Gençlere de seslenen İmamoğlu, "Gençleri biz oy deposu olarak görmüyoruz. Ben şahsen onlardan çok besleniyorum. Gençlerin nasıl dinamik olduklarını, nasıl dürüst olduklarını biliyorum. Gençler bana 'Başkanım adalet istiyoruz' diyorlar" diye konuştu.

14 Mayıs seçimlerine vurgu yapan İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Dertleşelim. 14 Mayıs'a kadar biz her yeri gezeceğiz. Ama bu iş sadece bizim ya da siyasi dostlarımızın işi değil. Ne yapacağız? Herkesin gönlünü kazanacağız. Vatandaşın derdini dinleyeceğiz.

Biz bu seçimi milletimizle kazanacağız, milletin ittifakıyla kazanacağız, Millet İttifakı'yla kazanacağız, sayın Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile kazanacağız."