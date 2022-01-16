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İmamoğlu'ndan, Erdoğan'a çok sert tepki

İmamoğlu'ndan, Erdoğan'a çok sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'a alınacak yeni metrobüs alımına ve yapılacak olan yeni metronun finansına onay vermemesine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan tepki gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

 İmamoğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanlığımız, finansını bulduğumuz 300 metrobüs alımını uygun görmemiş ve 2022 yatırım planına almamış. Sorun yok, o alımları yaparız. Ama milyonlarca İstanbullunun yaşadığı 3. Bölge’ye yapacağımız metronun finansı bile hazırken, neden onay vermediniz onu anlamadık!"

"NEDEN?"

İmamoğlu, İncirli - Sefaköy - Beylikdüzü metrosunun yapımının kimse tarafından engellenemeyeceğini belirterek, "Projeler hazır, yatırımcılar hazır, finansmanı hazır. Ama bir imza eksik. NEDEN?" diye sordu.

Etiketler ekrem imamoğlu ibb istanbul büyükşehir belediyesi
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