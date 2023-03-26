İmamoğlu'ndan Erdoğan'a gönderme: 'Betona bak betona' diye açılış yapılmaz

İBB Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ekrem İmamoğlu, Bağcılar’daki Ebubekir Meydanı’nın açılışında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderme yaparak "Betona bak betona diye açılış yapılmaz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ekrem İmamoğlu, Bağcılar'daki Ebubekir Meydanı'nın açılışında konuştu. Konuşmayı CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile dinleyen Kılıçdaroğlu'na "Sayın Cumhurbaşkanım" diyerek hitap eden İmamoğlu şunları söyledi:

"Dün Mansur Başkanım güzel bi uyarı yaptı. Dedi ki yıllar önce bir belediyeler birliği toplantısına katıldığında orada bulunan konuklarımızın başında sayın cumhurbaşkanı vardı. 'Cumhurbaşkanı varken başka makam sayılmazmış' dedi. Ben de onun yaptığını yapıyorum: Sayın Cumhurbaşkanım ve saygıdeğer konuklar hoş geldiniz."

AK PARTİLİ ZENGİN'E DESTEK

6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un Cumhur İttifakı'na mensup partiler arasında siyasî pazarlık haline getirilmesine karşı çıkan İmamoğlu, yasayı savunan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e de ismini anmadan destek verdi:

"İktidar partisine mensup kadın yöneticisi '6284 sayılı yasa kırmızı çizgimizdir' demiş. E doğru demiş, ben alkışlıyorum hanımefendiyi. İstanbul Sözleşmesi yürürlükten kalktığında sayın Cumhurbaşkanımızın kızı hanımefendi 6284 sayılı kanunun güçlendirilmesi için çalışacağını söylemişti. Bir baba kızını bile hayal kırıklığına uğratıyorsa bu milleti de hayal kırıklığına uğratır."

"SAYIN CUMHURBAŞKANIM İNSANLIK DİPLOMASINA SAHİP"

İmamoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu için oy isterken şu ifadeleri kullandı:

"Her makama gelebilirsiniz ama insanlık makamına çıkamazsanız hiçbir değeri yok. Ben herkesten oy istiyorum. Şimdi sayın Cumhurbaşkanım için oy istiyorum. Herkesi muhakkak Sayın Kemal Kılıçdaroğlu için oy vermeye davet ediyorum. Bizim cumhurbaşkanımız merhametiyle, adaletiyle insan. İyi bir yönetici olmak için vermeniz gereken sınavlar var. Diploma işine girmeyeceğim. Sayın Cumhurbaşkanım sınavları geçtiği için insanlık diplomasına sahip."

"'BETONA BAK BETONA' DİYE AÇILIŞ YAPILMAZ"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Hatay'da inşa edilmesi planlanan 4 yeni devlet hastanesi ve konutlar için perşembe günü katıldığı temel atma törenindeki konuşmasını da eleştiren İmamoğlu şunları söyledi:

“21. Yüzyılda çarpık çurpuk demirleri bağlanmış pompanın ucundan akan betonu gösterilerek ‘Betona bak betona’ diye açılış yapılmaz. Bir pazarda ‘Marula bak marula’ denebilir ama siz bunu diyemezsiniz. Milletin aklıyla alay edemezsiniz. Deniz kumuyla beton bu ülkeden kalkalı 30 sene oldu.”