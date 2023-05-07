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  4. İmamoğlu’ndan Erzurum Valisi'ne telefonda bu yanıtı verdi!

İmamoğlu’ndan Erzurum Valisi'ne: ''Ağır mı konuşuyorum? Sen dua et ki ben böyle konuşuyorum''

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Erzurum'daki mitinge düzenlenen saldırı sonrası İBB Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu ile Erzurum Valisi arasında geçen sert telefon konuşması kameralara yansıdı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Erzurum mitingine saldırı düzenlendi. Yaşanan olaylar sonrası bazı vatandaşlar yaralandı.

Uyarı sonrası polis, saldıran gruba müdahale ederken İmamoğlu ile Erzurum Valisi Sami Bulut arasında dikkat çeken bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

“AĞIR MI KONUŞUYORUM…”

İmamoğlu’nun sert tepki gösterdiği o konuşma kameralara da yansıdı. İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı;

“Sizi Erzurumlular adına kınıyorum. Beni daha fazla yormayın. Bana tedbirleri aldım ama üzgünüm derseniz bunu söylerim size. Ama ben tedbir alamadım, gereğini yapacağım derseniz… Ağır mı konuşuyorum, sen dua et ki ben böyle konuşuyorum sayın Valim…”

Etiketler İstanbul İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu
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