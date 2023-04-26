İmamoğlu'ndan eşi Dilek İmamoğlu'na: ''Dilek’çiğim bak ne yazıyor orada''

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte katıldığı Yalova'daki mitinge, İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'na işaret ettiği pankart dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Millet Buluşmaları kapsamında Yalova’da vatandaşlarla bir araya geldi. İmamoğlu’nun mitinge gelen vatandaşların açtıkları pankartları gülerek okuduğu anlar ise dikkat çekti. Pankartlar arasında "son görülme 14 Mayıs 2023", "Yedinci ok hanımcılık" gibi ifadeler de vardı.

Ekrem İmamoğlu’nun Yalova buluşmasında çıktığı kürsüden pankartları okuduğu o anlar ise sosyal medya da gündem oldu. İmamoğlu o sırada sahneden şu ifadeleri kullandı:

"Harikasınız! Siz o kadar güzel şeyler yazıyorsunuz ki; ‘son görülme 14 Mayıs 2023’, ‘geliyor gelmekte olan’, ‘Yine baharlar gelecek coşa coşa, sonu güzel olacak hem de çok güzel olacak.’

Kurban olurum sana güzel evladım benim; ‘Ekrem’im de Ekrem’im sana kurban olurum’

‘Millete efendilik yoktur hizmet vardır, Mustafa Kemal Atatürk’ Bir insan milletine hep doğru yol mu gösterir? Evet öyle yapar işte…

‘Yedinci ok hanımcılık’ Bunu okumayacaktım ama sen bana okuttun, helal olsun… Dilek’çiğim bak ne yazıyor orada; İskefiye Yoroz’dan İmamoğluları diyor bak! İskefiye benim eşimin ilçesinin adı onun için ‘Yedinci ok hanımcılık’ ya onun için ben de İskefiye’ye saygıyla selam yolluyorum."