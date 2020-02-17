İmamoğlu'ndan ''Gezi davası'' yorumu: ''Yargısız infaz gibi...''

Beyoğlu ilçesindeki Taksim Meydanı’nda kurulan Geçici Sergi Platformu’nu ziyaret eden İmamoğlu, meydanın İstanbul’un ‘kalbi’ olduğunu dile getirdi.

“İstanbul’un birçok olayına tanıklık etmiş, bazen isyana, bazen kutlamaya, bazen şenliğe, şölene” diyen İBB başkanı, kendilerinin artık meydanların iyi şeyleri anımsatmasını istediklerini ifade etti.

İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu bakımdan yarışma süreçleri tasarladık. Yarışmaların da vatandaşların gözü önünde olması, puanlamalarının burada yapılması, bu platformla Taksim’e, sürece biraz daha yukarıdan bakabilme imkanı sağlamak; yukarıdan aşağıya ne oluyor, ne bitiyor, yani yaşanılıyor mu yaşanmıyor mu şehrin kalbi dediğimiz nokta, ona bakmak… Bu bağlamda önemli.”

‘Yargısız infaz’

Meydanın Gezi Parkı’yla ilgili süreci, toplumun ve gençlerin tepkisini hatırlattığını söyleyen İmamoğlu, defalarca parka gittiğini, insanların uzlaşmacı bir süreç yönetimi talep ettiğini kaydetti.

Geçici Sergi Platformu

İBB başkanı, Gezi Parkı eylemlerine ilişkin davaya dair şunları dile getirdi: “Özellikle benim yol arkadaşım Tayfun Kahraman arkadaşım da o sürecin önemli isimlerindendi. Şehir Plancıları Odası’nın İstanbul şube başkanlığını yapıyor, sürece hizmet ediyor, devletin en üst seviyedeki insanlarıyla bu süreci sulh içerisinde çözüme kavuşturma konusunda fedakarlık yapan bir kardeşimdi. Biz o zamandan da tanışıyorduk. Sonra Beylikdüzü Belediyesi’nde bizim danışmanlığımızı yaptı. Sürece katkısı olan, iyi bir şehir plancısı olarak. O dönemde sayın cumhurbaşkanı olsun, diğer bakanlarla olsun yan yana oturup süreci çözme konusunda fedakarca o dönemin bakanlarıyla çalışmış bir arkadaşım. Ne acıdır ki, böyle özgür alanların güzelleşmesi mücadele eden insanlar, böyle kısır işlerle bugün yargılanan insanlar, onlarca yıl mahkumiyet talep edilen insanlar… Biz buna da karşıyız. Bu yargısız infaz gibi aslında. Ne kadar yargı gibi gözükse de yargısız infaz gibi. Tayfun bey ve diğer arkadaşların yanındayım. Bu bağlamda Taksim’in bu tarz maneviyatı ve bizdeki hissiyatları var.”

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin açılan davada esas hakkındaki mütalaasını bildiren savcılık, diğer sanıklara çeşitli oranlarda hapis cezaları isterken, Kahraman’ın da 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası almasını talep etmişti.