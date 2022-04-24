İmamoğlu'ndan göç yorumu: ''İnsanlar mülteci olup vatanlarından ayrılmak zorunda kalmasın''

İstanbul’un simgelerinden laleler, bir kez daha açtı. Farklı türden toplam 7,5 milyon çiçeği, İstanbullularla buluşturan ‘Lale Bayramı’ başladı. Dört gün sürecek etkinlik dizinin açılışını Emirgan Korusu’nda yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, lalelerin sunduğu görsel şölene İstanbullulara davet etti. Lalenin İstanbul’dan yolculuğuna atıfta bulunan İmamoğlu, “Umut ederim tarihte çiçekler göç etsin ama insanlar, mülteci olup vatanlarından göç etmek zorunda kalmasın” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hollanda İstanbul Başkonsolosu Arjen Uijterlinde ile Sarıyer’deki Emirgan Korusu’nda ‘Lale Bayramı’nı başlatmak için bir araya geldi. 2021 Aralık’ında diktikleri ‘İstanbul Lalesi’ni inceleyen ikili, çiçek bahçesine dönüşen Emirgan Korusu’nu birlikte gezdi. Rengarenk çiçeklerin açtığı parkı Başkonsolos Uijterlinde’ye gezdiren İmamoğlu, 24-28 Nisan tarihleri arasındaki Lale Bayramı’nı başlatacak konuşma alanına İstanbulluların yoğun ilgisiyle ilerledi.

BAŞKONSOLOS: “GÜZELLİĞİ SİZE BORÇLUYUZ”

İBB’nin özel programlar hazırladığı Lale Bayramı’nın açılış konuşmasını Hollanda’nın İstanbul Başkonsolosu Arjen Uijterlinde yaptı. Hollanda’nın lale ile özdeşleştiğini belirten konuk Başkonsolos, Emergan’daki görsel şölen nedeniyle kendisini evinde gibi hissettiğini söyledi. Lalelerin ülkesine tarihsel yolculuğunu anlatan Hollanda Başkonsolosu Uijterlinde, “Bu güzelliği size borçluyuz” dedi.

İMAMOĞLU: “ÇİÇEKLER GÖÇ ETSİN”

İstanbul’un simgesi lalenin iki ülke arasındaki iyi ilişkilerin nişanesi olduğunu kaydeden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Lalenin binlerce yıllık kocaman bir yolculuğu var. En doğudan, en batıya kadar muazzam bir yolculuk. Tarihi yolculuğun bir simgesi. Umut ederim tarihte çiçekler göç etsin ama insanlar mülteci olup vatanlarından göç etmek zorunda kalmasın” ifadelerini kullandı

“İSTANBUL’A VE DOĞAYA AŞIĞIYIM”

Anavatanı İstanbul olan, Hollandalı araştırmacılar tarafından yüzyıllar sonra bulunarak çoğaltılan ‘İstanbul Lalesi’nin dikimini Başkonsolos Uijterlinde ile birlikte yaptıklarını anımsatan İmamoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

“Bugün onun böylesine güzel renkleriyle açtığını hep birlikte gördük. Beraber fotoğrafımızı çektik. Bu etkinliğin daha da büyüyerek devam etmesi; toplumsal ve ülkeler arası kültürümüze katkı sunması amacıyla sadece laleyi tanıtmak ve burada onun görselliğini insanlarımıza buluşturmak değil, içine kültürü, sanatı, söyleşileri katarak büyütmeyi ve daha güzel bir noktaya taşımayı diliyorum.”

Kendisini “İstanbul ve doğa aşığı” şeklinde tarif eden İmamoğlu, “Bu tür etkinliklerin, bu tür ortamların insanlara çok iyi geleceğini, çok iyi hissettireceğini de biliyorum. Lale temalı etkinliklere verdikleri emek, sundukları katkı ve iş birliğinden dolayı Hollanda İstanbul Başkonsolosumuza çok teşekkür ediyorum. Özel bir süreç oluştu. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

7,5 MİLYON ÇİÇEK

İBB; lale, nergis, sümbül ve muscari gibi 160 türden 7,5 milyon çiçeği İstanbullularla buluşturdu. Emirgan Korusu, Gülhane Parkı, Sultanahmet Meydanı, Hidiv Korusu ve Göztepe 60. Yıl Parkı olmak üzere beş farklı mekanda laleler sergilenmeye başlandı.

Göz alıcı renkleri ve güzelliğiyle İstanbul'un bir parçası olan lale, Emirgan Korusu’nda çeşitli motiflerle sunuluyor. Toplam 90 türden 3 milyon 150 bin soğanlı bitkinin ekildiği Emirgan Korusu’nda, lale deresi, nazar boncuğu ve Türk bayrağı motifleriyle görsel bitki şöleni ziyaretçilerini bekliyor.