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İmamoğlu'ndan güldüren Erdoğan taklidi

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Habitat Yeni Nesil Yaşam Merkezi açılışında yaptığı konuşmada gösteren Cumhurbaşkanı ve AK Parti Erdoğan'a, Erdoğan'ı taklit ederek yanıt verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, Habitat Yeni Nesil Yaşam Merkezi açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taklidini yaptı.

İmamoğlu, 've sübhanallah' diyerek sesinin Erdoğan'ın sesine benzetildiğini hatırlatarak; "Bir benzetme daha yapsınlar; nereden nereye..." ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde  katıldığı açılış töreninde Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya'ya sözlerini gündemine almış yine Erdoğan'ın taklidini yapmıştı. 

Erdoğan, Vali Kızılkaya ile olan diyaloğunda "Ben sana Söğüt- Bozöğüt arasını sormuyorum. Şu anda sıkıntılı bozuk olan yer neresi Vali Bey? Sen bana başka şeyler anlatıyorsun" demişti.

İmamoğlu, olayı hatırlatarak "Biz çalışma arkadaşlarımızla nezaketle anlaşıyoruz, böyle yapmayın, devletimizi küçültmeyin." ifadelerini kullandı.

"AYAKKABI DEYİNCE AKLIMIZA ÇOK ŞEY GELİYOR"

İmamoğlu, Erdoğan'ın taklidini yaptığı konuşmasında "Ayakkabı deyince aklımıza çok şey geliyor." diyerek "Tayyip ağabeyin ayakkabısını yalamamız lazım" sözleriyle gündem olan AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yeniyıldız'a da göndermede bulundu.

Etiketler İstanbul İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu
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