İmamoğlu'ndan hapis cezasıyla yargılandığı davaya ilişkin açıklama

YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla 4 yıl 1 aya kadar hapis istemi ve siyasi yasak talebiyle yargılanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yarın görülecek duruşma öncesi "Her şeye rağmen yarınki mahkemenin hakimine, savcısına karar vericilerine sonsuz güvenmek istiyorum" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla 4 yıl 1 aya kadar hapis istemi ve siyasi yasak talebiyle yargılandığı davanın duruşması yarın Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Duruşma öncesi TV100'e konuşan İmamoğlu “Her zaman söylüyorum. Allah’ım vicdan yoksunu, adalet yoksunu insanlardan bizi koru. Bunlar önemli kavramlar. Güvenmek istiyorum. Kötü bir söz söylemek, önyargılı davranmak istemiyorum. Umarım kalplerinde adalet hissiyle ve en güçlü hukuk bilgileriyle karar versinler” ifadelerini kullandı.

SİYASİ YASAK AÇIKLAMASI

"Siyasi yasak gelirse ne yapacaksınız?" sorusunu yanıtlayan İmamoğlu, “Vicdanıma ve ruhuma bu duyguyu yerleştirmiyorum. Milletimiz adına da Türkiye Cumhuriyeti yargısı adına da istemiyorum. Ekrem İmamoğlu bundan en son zarar görecek kişi. Siyaseten fayda göreceğimi iddia edenler var. Ben öyle bir faydanın zerresini istemiyorum” diye konuştu.

ÖNCEKİ DURUŞMADA NE OLMUŞTU?

Bir önceki duruşmada İmamoğlu’nun avukatı Kemal Polat, hâkimin ihsas-ı reyde bulunduğunu (tarafını belli ettiği) ileri sürerek, reddi hâkim talebinde bulunmuştu. Hâkim ise bu talebi reddetmişti. Duruşma, avukat Polat’ın reddi hâkim talebinin üst mahkemeye gönderilmesi için 14 Aralık’a ertelenmişti.

Üst mahkeme olan Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi de önceki hafta, İmamoğlu’nun avukatının yaptığı reddi hâkim talebinin reddine karar verdi.

Yarın yapılacak duruşmada ise mahkemenin karar vermesi bekleniyor.