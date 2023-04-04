İmamoğlu'ndan hemşehrilerine davet

İBB Başkanı İmamoğlu, CHP lideri Kılıçdaroğlu ile birlikte Trabzon'u ziyaret edecek. İmamoğlu, yarın 13.30'da gerçekleşecek Millet Buluşması'na hemşehrilerini davet etti.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte yarın Trabzon'u ziyaret edecek. İmamoğlu, yarın 13.30'da gerçekleşecek Millet Buluşması'na hemşehrilerini davet etti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan İmamoğlu şunları söyledi: "Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile yarın (4 Nisan Salı) Trabzon’dayız. Saat 13.30’da Atatürk Meydanı’ndaki Millet Buluşmamıza tüm Trabzonlu hemşehrilerimi davet ediyorum."