İmamoğlu'ndan İBB'nin personel alımına ilişkin açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin geçen haftalarda duyurduğu 420 sözleşmeli personel alınacağı duyurusu yoğun ilgi yarattı. Dün, Saraçhane’deki başkanlık binası önünde yüzlerce kişinin iş başvurusu için uzun kuruklar oluşturduğu görüldü.

'Kazanamayan adaylar üzülmesin'

Belediye Kanunu’nun 49. maddesine tabi olarak istihdam edilmek üzere boş pozisyonlara açıktan atama yoluyla sözleşmeli personel alımına ilişkin açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Genç kardeşim bilsin ki, bu süreçte yüzde 100 liyakat esas alınacak, asla torpil ve kayırmacılık olmayacak" dedi.

İmamoğlu, süreci bizzat takip ettiğini belirterek "Kazanamayan adaylar da üzülmesin, yeni istihdam alanlarını kısa sürede oluşturacağız" ifadelerini kullandı.

İBB'nin duyurduğu açık pozisyonlar şu şekildeydi:

10 avukat, 4 sosyal çalışmacı, 2 psikolog, 2 fizyoterapist, 28 hemşire, 3 ebe, 2 çocuk gelişimcisi, 50 inşaat mühendisi, 2 çevre mühendisi, 9 elektrik-elektronik mühendisi, 3 makine mühendisi, 20 jeodezi ve harita mühendisi, 6 endüstri mühendisi, 6 işletme mühendisi, 20 şehir plancısı, 20 mimar, 4 peyzaj mimarı, 4 matematikçi, 4 istatistikçi, 18 ekonomist, 2 tercüman, 2 arkeolog, 3 sanat tarihçisi, 4 programcı, 37 tekniker, 25 teknisyen, 35 bilişim teknolojileri eğitmeni, 12 Almanca eğitmeni, 1 Çince eğitmeni, 1 Farsça eğitmeni, 3 Fransızca eğitmeni, 25 İngilizce eğitmeni, 1 İspanyolca eğitmeni, 1 İtalyanca eğitmeni, 1 Japonca eğitmeni, 1 Korece eğitmeni, 2 Rusça eğitmeni, 2 Kürt dili eğitmeni, 10 grafik eğitmeni, 11 muhasebe ve finansman eğitmeni, 24 müzik eğitmeni





