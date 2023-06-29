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İmamoğlu'ndan İstanbul Boğazı paylaşımı: Kötü tablolar yaşanmadı

İmamoğlu'ndan İstanbul Boğazı paylaşımı: Kötü tablolar yaşanmadı
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, her Kurban Bayramı'nda Marmara Denizi'nin kırmızı renge büründüğünü hatırlatarak, artık bu manzaranın tarih olduğunu söyledi. İmamoğlu, ''İSKİ olarak dev yatırımlar yaptık, yağmur suyu kanallarıyla atık su kanallarını ayırdık, arıtma tesislerine bağlantılar yaptık'' dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından İstanbul Boğazı'na ait iki fotoğraf paylaştı.

Eskiden her Kurban Bayram'ında boğazın kana büründüğünü söyleyen İmamoğlu, yatırımlardan sonra bu manzaraların yaşanmadığını vurguladı.

İmamoğlu, söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul’da her Kurban Bayramı’nda Boğaz kana bürünüyordu. İSKİ olarak dev yatırımlar yaptık, yağmur suyu kanallarıyla atık su kanallarını ayırdık, arıtma tesislerine bağlantılar yaptık. Ve bu yatırımlardan sonra bu kötü tablolar bir daha yaşanmadı."

Etiketler İstanbul İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu
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