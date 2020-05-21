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  4. 21 Mayıs 2020 08:45

İmamoğlu'ndan İstanbul'a müjde: Bir cazibe merkezi olacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Haliç'in dibinde yer alan 400 bin ton çamuru modern bir şekilde bertaraf edecek tesisimiz ve tarama gemimiz hayata geçti." dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Haliç’in dibindeki çamurun temizlenmesi için başlatılan projeyi sosyal medya hesabından paylaştığı video ile duyurdu.

Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle oldu:

Haliç canlanıyor. Haliç'in dibinde yer alan 400 bin ton çamuru modern bir şekilde bertaraf edecek tesisimiz ve tarama gemimiz hayata geçti.

Canlı çeşitliliğinin ve su kalitesinin artacağı bölge diğer projelerimizle birlikte bir cazibe merkezi olacak.
 

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