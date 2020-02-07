  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. 07 Şubat 2020 18:56

İmamoğlu'ndan İstanbul'da ulaşıma yapılan %35 zam için ilk açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da ulaşıma yapılan yüzde 35'lik zam hakkında açıklamalarda bulundu.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adana'da katıldığı Büyükşehir Belediye Başkanları Buluşması'nda İstanbul'da ulaşıma yapılan yüzde 35'lik zam hakkında konuştu.

İmamoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

 "Yaptığımız zam ne yazık ki bir sonuçtur. Esas girdilerden hesap sorulması lazım. Akaryakıt ve diğer unsurlara baktığınız zaman 2 yılı aşkın süredir zam yapılmayan İstanbul’daki zam, vatandaşımız düşünülerek, hizmetin sürdürülmesi adına yapılmış bir zamdır."

İstanbul'da ulaşıma zam geldi ! İşte yeni tarife...İstanbul'da ulaşıma zam geldi ! İşte yeni tarife...

 

 

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
istanbul , zam , ibb , ekrem imamoğlu
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM