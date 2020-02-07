İmamoğlu'ndan İstanbul'da ulaşıma yapılan %35 zam için ilk açıklama

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adana'da katıldığı Büyükşehir Belediye Başkanları Buluşması'nda İstanbul'da ulaşıma yapılan yüzde 35'lik zam hakkında konuştu.

İmamoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yaptığımız zam ne yazık ki bir sonuçtur. Esas girdilerden hesap sorulması lazım. Akaryakıt ve diğer unsurlara baktığınız zaman 2 yılı aşkın süredir zam yapılmayan İstanbul’daki zam, vatandaşımız düşünülerek, hizmetin sürdürülmesi adına yapılmış bir zamdır."

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