İmamoğlu'ndan İstanbullulara ''deniz taksi'' müjdesi

Ekrem İmamoğlu, Haliç Tersanesi’nde düzenlenen deniz taksilerin tanıtım törenine katıldı.

Şehir Hatları’nın 170’nci yıl dönümünde gerçekleştirilen programda konuşan Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Dedetaş, şunları aktardı: “Deniz ulaşımını uygun olmadığı pek çok noktada ulaşımda geçirdiğimiz zamanı kısaltmaya ihtiyaç duyduğumuzda yada tarifeli saatler size uymadığında artık yeni bir alternatifiniz var. Deniz taksiler, deniz filomuzda en küçük gemileri olarak hizmet verecek, fakat büyük bir açığı kapatacak. Belli bir tarife ve güzergaha bağlı kalmaksızın hizmet verecek olan deniz taksiler umuyoruz ki sevilerek kullanacak ve ulaşımında bir parçası haline gelecek.”

Ekrem İmamoğlu ise, ‘soğuk havanın genel olarak rahatsız edici olduğunu’ belirterek başladığı konuşmasında şunları söyledi, “Ama şimdi bizi soğuk hiç rahatsız etmiyor. Hem kar, hem soğuk bizi mutlu ediyor. Zira gerçekten bir kuraklıkla baş başayız. Bu kuraklığın bir an önce bolluğa, berekete dönüşmesini diliyoruz. Bu pazar günü sevgili İstanbulluları belki de İstanbul’un en tarihi, en kadim yerlerinden birisi olan tersaneden selamlıyoruz.”

Renklerini, İstanbullular belirleyecek

Deniz taksi uygulamasının daha önceki yönetimler tarafından denendiğini ama başarılı olmadığını da anımsatan İmamoğlu, “Tabanı iyi oturmadığından, sistemi iyi çalışılmadığından ne yazık ki bu işler olmuyor. Yıllar geçiyor aradan ve bu deniz taksilerin Haliç’te çöplüğe dönmelerini güçlükle temizliyoruz. Zar zor çürümeye terk edilen bu deniz taksileri bir depoya aldırdık” dedi.

Yeni üretilecek deniz taksilerin ‘İstanbul’un ruhuna uygun olacağını’ belirten İmamoğlu, deniz taksi üretimine dair şu bilgileri de paylaştı:

“İBB’nin ana disiplini ile bir paydaş olacak. Bunun bir hizmet kadar kimlik olduğunun farkında olacak. Onu hissettiren kurumsal bir yapıyla bu yılın yaz aylarında sunmak istiyoruz. 50 adet deniz taksiyi sisteme katmak istiyoruz. Hem sayısal anlamada, hem daha sürdürülebilir ve hizmet vermesi anlamında deniz takside 50 yetmiyorsa daha fazlasını hedefimize koymalıyız. Deniz taksilerimiz, 10 kişi kapasiteli olacak ve sizi Adalar’dan Sarıyer’e, Beylikdüzü’nden Üsküdar’a, Pendik’ten Bakırköy’e taşıyacak. Bu taksiler, 565 yıl önce Fatih Sultan Mehmet’ten bize emanet bu tersanede üretilecek. Güncel, dijital teknolojik iletişimin de katkı sunduğu bir sistemle deniz taksi hayata geçecek.”

Vapur iskelelerine konulan kiosklardan oy verecek İstanbullular, deniz taksilerde görmek istedikleri renkleri belirleyecek. Programdan sonra kiosk başına geçen İmamoğlu, konuklar arasında yer alan Eren Erdem, Doğan Subaşı ve Kemal Çebi’nin oy kullanmasını isteyerek, “Benim oy vermem doğru olmaz. Lütfen siz oy verin” dedi ve deniz taksi için ilk oylama yapıldı. Tüm İstanbulluların oy vereceği sistem, 24 Ocak’a kadar devam edecek.