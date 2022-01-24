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İmamoğlu'ndan İstanbullulara kritik uyarı

İmamoğlu'ndan İstanbullulara kritik uyarı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbulluları uyardı. Sosyal medyadan açıklama yapan İmamoğlu, "Yarın yoğun bir kar yağışı bekleniyor. Zorunlu olmadıkça trafiğe lütfen çıkmayın" ifadelerini kullandı.

Meteorolojik verilere göre İstanbul’da kar yağışı 3 gün boyunca etkisini sürdürecek. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından vatandaşları uyardı.

İmamoğlu, şunları söyledi:

"Tüm İBB ekipleri, ilçe belediyelerimiz ve kamu kurumlarıyla koordineli şekilde yolları açık tutmaya devam ediyor. Şu ana kadar herhangi bir aksaklık yaşanmadı. Ancak yarın yoğun bir kar yağışı bekleniyor.

Zorunlu olmadıkça trafiğe lütfen çıkmayın." 

Etiketler ibb istanbul büyükşehir belediyesi ekrem imamoğlu
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