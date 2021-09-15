İmamoğlu'ndan İstanbullulara Metrobüs müjdesi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, metrobüs filosunu yenileyeceklerini belirterek "Bugün 100 adet tek körüklü, 60 adet de çift körüklü otobüs için anlaşma imzalıyoruz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kişisel Twitter hesabında yeni bir duyuruda bulundu.

İmamoğlu, "Metrobüs filomuzu yeniliyoruz. Bugün 100 adet tek körüklü, 60 adet de çift körüklü otobüs için anlaşma imzalıyoruz" dedi.

5 Ağustos 2021 tarihinde düzenlenen ihale ile 21 metre uzunluğunda 100 otobüs için Otokar firmasının teklifi, 25 metrelik 60 otobüs için de Akia firmasının teklifleri uygun görülmüştü.

Alınacak 21 metre uzunluğundaki Otokar otobüsler, 200 yolcu kapasiteli olacak. Mevcutta kullanılan araçlar 18.5 metre ve 185 yolcu taşıyabiliyor.

25 metre uzunluğundaki 60 Akia otobüs de 280 yolcu kapasiteli olacak. Mevcutta kullanılan otobüsler 26 metre ama 225 yolcu kapasiteli.