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İmamoğlu'ndan İstanbullulara müjde: 2023 sonuna kadar 32 yeni araç dahil olacak

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İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un yeni metrobüs filosuna 5 yeni ve 280 kapasiteli metrobüsün alındığını belirtti. Toplam sayının 220 adet olduğunu belirten İmamoğlu, "Yıl sonuna kadar 32 yeni araç daha filoya dahil olacak" ifadelerini kaydetti.

Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbulluların kullanacağı yeni metrobüsleri gösterdi. Yıl sonuna kadar 32 yeni aracın daha dahil olacağı filo için 'güçlü, konforlu ve 280 kapasiteli metrobüs' vurgusunu yaptı.

 İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yeni metrobüs filosunu böyle duyurdu:

"İstanbul’un metrobüs filosuna bugün 5 adet daha yeni, güçlü, konforlu ve 280 yolcu kapasiteli metrobüs katıldı. Sayıları 220 oldu. Yıl sonuna kadar 32 yeni araç daha filoya dahil olacak"

 İstanbul’un metrobüs filosuna bugün 5 adet daha yeni, güçlü, konforlu ve 280 yolcu kapasiteli metrobüs katıldı.

Etiketler İstanbul İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu
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