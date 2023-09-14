İmamoğlu'ndan ''ittifak'' açıklaması: ''Müzakerenin kapanmadığını düşünüyorum!''

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti'nin 81 ilde kendi adaylarını çıkaracağını açıklamasına ilişkin, "Açıkçası dünkü yapılan tariften de müzakerenin kapanmadığını düşünüyorum. Bunu zamanla göreceğiz" değerlendirmesini yaptı. İttifakın gerekli olduğunu vurgulayan İmamoğlu, "Özellikle muhalefet tabanının güçlü bir ittifak modeliyle sonuca kavuşabileceğini bilen birisiyim" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bahçelievler Kocasinan Spor Tesisi ve Zemin Altı Otoparkı Tanıtım Programı’nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İYİ Parti'nin yerel seçimlerde 81 ilde kendi adaylarını çıkaracağı sorulan İmamoğlu, "Dünkü açıklamalarını sayın sözcünün (Kürşad Zorlu) , farklı yorumları da dinledim, takip ediyorum. Ben hâlâ ittifakın gerekli olduğunu, ittifak sürecinin Türkiye'de bir gerçek olduğunu ve bunun da müzakereye açık olması gerektiğini söylüyorum" yanıtını verdi.

"MÜZAKERENİN KAPANMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

İmamoğlu, şöyle devam etti: "Açıkçası dünkü yapılan tariften de müzakerenin kapanmadığını düşünüyorum. Bunu zamanla göreceğiz. En önemli unsurun toplumsal ittifak olduğunu ve özellikle muhalefet tabanının güçlü bir ittifak modeliyle sonuca kavuşabileceğini bilen birisiyim. Bunu özenli bir şekilde İstanbul'da yaşadık ve yaşattık. Başta CHP ve İYİ Parti'nin yanı sıra güçlü bir İstanbul ittifakının tesisiyle bambaşka bir demokrasi mücadelesi verildi ve kazanıldı.

"MÜZAKERE SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE YÜRÜTÜLEBİLİR"

İmamoğlu, açıklamasında, "Yine büyük bir demokrasi mücadelesinin verilmesi ve kazanılması hususunda diyalog çerçevesini en yüksek seviyede tutan, toplumsal katmanlarını en iyi şekilde analiz eden ve bu görüşmeleri titiz bir biçimde İstanbul ve Türkiye için en doğru demokrasi yolculuğunu yapmaya hazır, gayretli bir ekibiz. Böyle bakıyoruz sürece. Biz bunu başaracağımızı düşünüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

İmamoğlu, şunları söyledi: "Sayın Akşener, İYİ Parti, İYİ Parti yöneticileriyle müzakerenin, diyaloğun çok sağlıklı bir şekilde yürütülebileceğini, yönetilebileceğini düşünüyorum. Elbette bunun karşılıklı gerekleri var. Zaman gösterecek."