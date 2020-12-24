İmamoğlu’ndan Kanal İstanbul tepkisi: Çıldırmış projeden derhal vazgeçin

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), görevde bulunduğu 18 aylık sürecin değerlendirmesini yapıyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve belediyenin yönetim kadrosunun katıldığı ‘Adil, Yeşil ve Yaratıcı İstanbul Yolunda 18 Ay’ başlıklı toplantı, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenledi.

FATİH TABLOSU’YLA İLGİLİ ‘SAHTELİK’ İNCELEMESİ

İmamoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada dikkat çeken bir açıklama yaptı. İmamoğlu’nun açıklamasına göre, İBB’nin satın alarak İstanbul’a getirdiği Bellini’nin Fatih Sultan Mehmet tablosuyla ilgili sahtelik incelemesi başlatıldı. İmamoğlu, ‘fıkra gibi’ diye değerlendirdiği incelemenin, soruşturmaya dönüşmeden kapatılmasını temenni etti.

İmamoğlu’nun açıklaması şöyle:

İmamoğlu, konuşmasının sonunda iktidarın Kanal İstanbul projesine de sert tepki gösterdi.

İmamoğlu, şöyle konuştu:

“Konuşmamı tamamlamadan önce bu aziz şehrin kalbine bir hançer gibi indirilmek istenen, şehrimizin milyarlarca yıllık doğal yapısına ve onbinlerce yıllık eşsiz tarihine zarar vermekten başka hiç bir anlam taşımayan Kanal İstanbul belası hakkında ilgililere bir uyarıda bulunmak istiyorum. Bunu yapmayın.

Lütfen bu şehre, bu millete ve bu tarihe bir kez daha ihanet etmeyin.

İstanbul’un, İstanbullunun ve bu güzel ülkenin akıl dışı projelere ihtiyacı yok. Hele hele çıldırmışlara hiç yok!

İstanbul, siyaseten bilek güreşi yapacağınız bir alan değil.

Hedefiniz, motivasyonunuz ve menfaatleriniz ne olursa olsun, buna değmez.

Ne karar verdiyseniz, kime söz verdiyseniz fark etmez, vazgeçin. Derhal durun.

Bu millet ne bugün, ne de yarın sizi affetmez.

Elimizden gelen tüm yasal imkanlarla ve 16 milyon İstanbullunun kahır ekseriyetinden aldığımız büyük güçle Kanal İstanbul’un yapılmasına karşı duracağız!”