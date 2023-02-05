İmamoğlu’ndan karla mücadelede işbirliği vurgusu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da beklenen kar yağışı için görevi başındaki ekiplerle bir araya geldi. Kurmaylarından son bilgileri alan İmamoğlu, sosyal medyadan yapılan hazırlıkla ilgili kısa bir mesaj paylaştı. 10 bine yakın personelle saha olduklarını belirten İmamoğlu, kurumlar arası işbirliğinin önemine vurgu yaptı. İmamoğlu, “Bizim dışımızda 39 ilçe belediyemiz, kamu kurumlarının diğer bileşenleri, herkes kendi alanlarında çalışıyor. Çalışmaların başarıya kavuşması eşgüdümlü bir çal

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKOM’da gerçekleştirdiği bilgilendirme toplantısının ardından karla mücadelede çalışan ekiplerle bir araya geldi. İBB Yol Bakım ve Alt Yapı Koordinasyon Dairesi’nin Edirnekapı’daki garajında görevli personelle buluşan İmamoğlu’na, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay eşlik etti. Kurmaylarından bilgi alan İBB Başkanı, incelemesinin ardından sosyal medyadan video mesaj yayınladı. Canlı yayınlanan mesajında İmamoğlu şunları söyledi:

AKLIMIZDA KARIN BEREKETİ KALSIN

“Yaklaşık 3 bin araç ve 10 bin personelle sayadayız. Şu an sadece bir şantiyemizdeyiz. 10 bin çalışanımız görev alıyor. Bizim dışımızda 39 ilçe belediyemiz, kamu kurumlarının diğer bileşenleri, herkes kendi alanlarında çalışıyor. Bütün bunların başarıya kavuşması eşgüdümlü bir çalışmayla mümkün. Bu konuda vatandaşlarımızın uyarılara riayet etmesi önemli. Geçen yıl şubat ayında yaptığımız iş birliğimizin ne denli İstanbul’a rahatlık yarattığını hepimiz biliyoruz. Yine aynı katkıları, aynı işbirliğini hem kurumlarımız hem de yöneticilerimiz arasında ve 16 milyon insanımızla yaşayalım istiyoruz. Karın sadece aklımızda güzel görüntüleri ve bereketi kalsın. Birbirimize karşı anlayış ve güzel dille hareket etmemizin çok faydalı olacağını görüyorum. Şimdiden hepimize güzel sağlıklı birkaç gün diliyorum.”

ÇAY İKRAMINI GERİ ÇEVİRMEDİ

İBB Başkanı inceleme gezisinin ardından görevli personelin çay ikramını geri çevirmedi. Sıcak çayın eşliğinde sohbet eden İmamoğlu, çalışmalarla ilgili bir bilgilendirme de çalışanlardan aldı.