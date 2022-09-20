İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na: ''Bugün ana muhalefet liderisiniz, yarın bu ülkenin başındasınız''

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Elazığ'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gazi Meslek Teknik Anadolu Lisesi temel atma töreninde "Gençler iş isteriz, aş isteriz demiyorlar; adalet isteriz diyorlar" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Elazığ'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gazi Meslek Teknik Anadolu Lisesi temel atma törenine katıldı.

24 Ocak 2020'de Elazığ'da meydana gelen depremde kentte büyük kayıplar yaşanmış ve okullar zarar görmüştü. İBB tarafından Elazığ'da kayıpların telafi edilmesi için destek verildi.

Gençlere yönelik siyasi iktidarın tutumlarına dikkat çeken İmamoğlu, "Ülkemizin her gencinin geleceği parlak. Çok zeki bir genç kitlemiz var. Yeter ki bu ülkenin makam ve mevki sahiplerei gençlerin umutlarını yükseltsinler, tam tersini yapmasınlar, bu gençleri kutuplaştırmasınlar, siyasi ikballeriyle bu gençleri aldatıcı bir dile maruz bırakmasınlar. Eminim ki gerisini bu ülkenin gençleri halleder. İş isteriz, aş isteriz demiyorlar; adalet isteriz diyorlar. Gençlerimiz kardeşçe yaşamanın kıymetini biliyorlar. Hiç önyargıları yok" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun törendeki açıklamalarının satır başları şöyle oldu:

Bu cofrafyada kardeşçe yaşamanın ne kadar güzel bir huzur, manevi tatmin olduğunu ifade etmek zor. Büyük bir milletiz her şeyden önce. Her acıyı birlikte tedavi edebilir ve üstesinden gelebiliriz.

Çocuklarımızın, öğretmenlerimizin, gençlerimizin ve okul çalışanlarının keyifle sahip çıkabileceği bu okulun her boyutuyla mükemmel olması için gayret gösterdik. Açık ihale ile yaptık. İhaleye ülkenin bir çok yerinden katılımcı oldu. Bu bölgeden katılımcının kazanarak bu bölgeye yapması bir gurur yaratttı. Kurum olarak fedakarlık yapacağız ve iş takvimini gün gün takip edeğimiz için Elazığ halkına söz vermek istiyorum.

Gönlümdekini söylemesem o daha kötü. Değerli halkımız burada. Ama bu şehrin yöneticileri, eğitimle ilgili yöneticileri, bu okulun öğrencileri, bu okulu hep birlikte kol kola burada açmamızın kime ne kötülüğü var. Ne mahsuru var. Siz bugün ana muhalefet liderisiniz, yarın bu ülkenin başındasınız. Bugün bu ülkenin başında olan insan yarın bu ülkenin muhalefeti olacak. Ben İstanbul'da belediye başkanlığı döneminde hep şu özlemi çektim. 5 yıl boyunca bir büyükşehir belediye başkanını makamımda görmedim. Ben de büyükşehir belediye başkanı olayım size nasıl gelmeyeceğim, demedim. Size o kadar çok geleceğim ki sizi utandıracağım.

Ülkemizin her gencinin geleceği parlak. Çok zeki bir genç kitlemiz var. Yeter ki bu ülkenin makam ve mevki sahiplerei gençlerin umutlarını yükseltsinler, tam tersini yapmasınlar, bu gençleri kutuplaştırmasınlar, siyasi ikballeriyle bu gençleri aldatıcı bir dile maruz bırakmasınlar. Eminim ki gerisini bu ülkenin gençleri halleder. İş isteriz, aş isteriz demiyorlar; adalet isteriz diyorlar.

Her ne kadar o festivaller şunlar bunlar engellense de onlar eğlenmeyi de bir arada olmayı da iyi biliyorlar. En önemlisi; hiç önyargıları yok. Kim nereli, hangi etknik kökenden vs. öenmsemiyorlar. Bu milletin parçası olduklarında karşısında kendini dinleyen bir insanı gördüğünde gençlerin büyük bir çoğunluğu, sıfır önyargıyla sizin o tarfilediğiniz ikinci yüz yıla çok hazırlar.

Bazı şeyleri anlamak için illa büyük acıları yaşamaya gerek yok. Bütün arkadaşlarımızın gösterdiği emeğe, bürokraside katkı sunan herkese, izin veren bakanlığa, İBB Meclisi'ndeki bütün siyasi partilere teşekkür ediyorum. Bu okulun gençlerimize umut, geleceğimize ışık olmasını diliyorum.