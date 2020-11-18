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  4. 18 Kasım 2020 10:17

İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun tehdit edilmesine tepki

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'nın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu tehdit etmesine tepki gösterdi.

İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun tehdit edilmesine tepki
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Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'nın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu tehdit etmesi büyük tepki uyandırdı.

Çakıcı'nın tehditlerine bir yanıt da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi.

İmamoğlu, sosyal medya hesapları üzerinden Kılıçdaroğlu ile fotoğrafını paylaşıp şu ifadeleri kullandı:

"Hak, hukuk ve adaletten şaşmadan, 

aklın ve bilimin kılavuzluğunda 

Türkiye 2. yüzyılına safralarından arınmış olarak yürüyecektir. Bu yolda hiçbir tehdite fırsat vermeyeceğimiz görülecektir."

istanbul büyükşehir belediyesi , ibb , ekrem imamoğlu
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