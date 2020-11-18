İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun tehdit edilmesine tepki

Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'nın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu tehdit etmesi büyük tepki uyandırdı.
Çakıcı'nın tehditlerine bir yanıt da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi.
İmamoğlu, sosyal medya hesapları üzerinden Kılıçdaroğlu ile fotoğrafını paylaşıp şu ifadeleri kullandı:
"Hak, hukuk ve adaletten şaşmadan,
aklın ve bilimin kılavuzluğunda
Türkiye 2. yüzyılına safralarından arınmış olarak yürüyecektir. Bu yolda hiçbir tehdite fırsat vermeyeceğimiz görülecektir."
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol