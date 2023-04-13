İmamoğlu’ndan Kızılay yönetimine sert eleştiri: ''Kızılay çok kan kaybetti''

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ı isim vermeden eleştirdi. Kızılay yönetimine güvenin azaldığını belirten İmamoğlu “Kızılay’ın başındaki şahıs bu görevde olduğu müddetçe kan bağışı sorun olmaya devam edecek” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile Kızılay yönetimini eleştirdi.

İmamoğlu, Kızılay’da devam eden kan bağışı sorununa ilişkin yaptığı açıklamada Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ı isim vermeden eleştirdi.

“Kızılay’ın başındaki şahıs bu görevde olduğu müddetçe kan bağışı sorun olmaya devam edecek” diyen İmamoğlu, “Emin olun, bu yönetim görevden alındığı anda bağışlar hızla artacaktır” ifadesini kullandı.

Ekrem İmamoğlu’nun açıklamasının tamamı şu şekilde:

“Kızılay çok kan kaybetti. Kızılay’ın başındaki şahıs bu görevde olduğu müddetçe kan bağışı sorun olmaya devam edecek. Bu yönetime milletin güveni kalmadı. Ertelenen ameliyatlar, tükenen stoklar büyük sorun! Emin olun, bu yönetim görevden alındığı anda bağışlar hızla artacaktır.”

Kızılay, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde çadır satması ile gündeme gelmiş ve büyük tepki toplamıştı. Son olarak Kızılay Kan Hizmetleri Genel Müdürü Saim Kerman da Kızılay'ın 3 günlük kan stoğunun kaldığını açıklamıştı.