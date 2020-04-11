İmamoğlu'ndan 'korona günlerinde aşk' paylaşımı

İBB, evliliklerinin 43. yılını dolduran Hatice ve Mehmet Tekin çiftine sürpriz yaptı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, çiftin mutlu gününü sosyal medya sayfasından kutladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Beyaz Masa Sancaktepe’de yaşayan Hatice ve Mehmet Tekin çiftinin mutluluğuna katkıda bulundu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tekin çiftinin evlilik yıldönümleriyle ilgili sosyal medya sayfasından paylaşım yaptı. Beyaz Masa ekiplerinin çifte ulaştığı videoyu paylaşan Başkan İmamoğlu, şu mesajı paylaştı:

“Korona günlerinde aşk. Evliliklerinde 43. yılı dolduran Hatice ve Mehmet Tekin çiftimize @ibbBeyazmasa ekiplerimiz aracılığıyla hoş bir sürpriz yaptık. Nice sağlıklı ve mutlu yıllar diliyorum.”

Beyaz Masa ALO 153 Çağrı Merkezi, yaşları nedeniyle sokağa çıkamayan ve evlilik yıl dönümünü kutlamak isteyen bir çiftten gelen aramayı yanıtladı. 70 yaşındaki Mehmet Tekin ve 66 yaşındaki Hatice Tekin, sokağa çıkma yasağı kapsamına alınan yaş aralığında bulundukları için Beyaz Masa’dan ricada bulundu. Beyaz Masa, gelen talebin ardından saha ekiplerini görevlendirdi. Ekipler, pastalarını Tekin çiftine ulaştırmak için adresin kapısını çaldı. Pastanın mumlarını birlikte üfleyen Tekin’lerin anlamlı gününe İBB çalışanları da alkışlarıyla katılarak İmamoğlu’nun selamını iletti.