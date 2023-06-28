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İmamoğlu'ndan Kur'an yakma provokasyonuna çok ağır tepki

İmamoğlu'ndan Kur'an yakma provokasyonuna çok ağır tepki
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İBB Başkanı İmamoğlu, sosyal medya hesabından İsveç’in izin vermesinin ardından gerçekleştirilen Kur’an yakma eylemine tepki göstererek "Ahlaksızca yapılmış açık bir nefret suçudur. Buna izin veren sözde özgürlükçü yönetimler de bu suçun ve nefretin körüklenmesinde pay sahibidirler." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından İsveç’in izin vermesinin ardından gerçekleştirilen Kur’an yakma eylemine tepki gösterdi. İmamoğlu, paylaşımında "Ahlaksızca yapılmış açık bir nefret suçudur. Buna izin veren sözde özgürlükçü yönetimler de bu suçun ve nefretin körüklenmesinde pay sahibidirler." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

"İsveç Stockholm’de Kurban Bayramı’nın birinci gününde Stockholm Camii önünde polis koruması eşliğinde Kur'an-ı Kerim'e saldırılması ahlaksızca yapılmış açık bir nefret suçudur. Buna izin veren sözde özgürlükçü yönetimler de bu suçun ve nefretin körüklenmesinde pay sahibidirler."

 

Etiketler İstanbul İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu
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