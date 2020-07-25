İmamoğlu'ndan kurultay yorumu: Sorumluluk çok büyük

CHP’nin 37. Olağan Kurultayı’nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “CHP şu anda sadece kendisine oy veren insanlar için bir umut kurultayı yapmıyor. Şu an muhalefeti temsil eden hangi ruh varsa onu temsil edecek bir kurultayı yapacak. Sorumluluk çok büyük” dedi.

CHP’nin 37. Olağan Kurultayı, “Hedef iktidar” sloganıyla Bilkent Odeon Kültür Merkezi'nde gerçekleşiyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kurultay alanından çıkarak basının olduğu bölüme geldi. Burada basının masalarına dağıtılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçme yazıları ve konuşmalarının yer aldığı Özgür ve Adil Bir Türkiye İçin yürüyüş kitabını inceledi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, kurultayın Türkiye’nin geleceği için çok önemli olduğunu vurgulayarak, “CHP şu anda sadece kendisine oy veren insanlar için bir umut kurultayı yapmıyor. Şu an muhalefeti temsil eden hangi ruh varsa onu temsil edecek bir kurultayı yapacak. Sorumluluk çok büyük” dedi.

İmamoğlu, salonda oy kullanan bütün partililerin sorumlulukla hareket etmesi gerektiğini ifade ederek, “Türkiye siyasetinin ya da bugünkü rejime baktığımızda hiçbir partinin tek başına iktidar söz konusu olmadığına göre demek ki çok kapsayıcı bir anlayışla düşünmek ve ona göre kararlar almak lazım. Bizim ideolojik bir sapmamız anlamına asla gelmiyor. CHP evrensel değerlere önem verir. Türkiye’de kapsamayacağı hiçbir değer yoktur” diye konuştu.



