İmamoğlu'ndan metroda internet paylaşımı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yer altı ulaşımında bugün başlayan internet hizmetiyle ilgili 'Çoktan olmalıydı' dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu kendisine teşekkür eden bir kullanıcının sosyal medya paylaşımını alıntılayarak, "Çoktan olmalıydı, ücretsiz iBB WiFi ağını da hızla genişletiyoruz, haberiniz olsun" dedi.