  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. İmamoğlu'ndan metroda internet paylaşımı

İmamoğlu'ndan metroda internet paylaşımı

İmamoğlu'ndan metroda internet paylaşımı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yer altı ulaşımında bugün başlayan internet hizmetiyle ilgili 'Çoktan olmalıydı' dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu kendisine teşekkür eden bir kullanıcının sosyal medya paylaşımını alıntılayarak, "Çoktan olmalıydı, ücretsiz iBB WiFi ağını da hızla genişletiyoruz, haberiniz olsun" dedi.

Etiketler ekrem imamoğlu ibb istanbul büyükşehir belediyesi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bensu Soral’dan boşanma açıklaması
Esra Erol'da canlı yayın bitti ortalık fena karıştı
Putin'den kadın gazeteci için olay sözler
Bülent Ersoy çocuk mu aldırdı ? 46 yıllık iddianın aslı ortaya çıktı
Kar yağışını özleyenlere güzel haber! Rekor yağış geliyor
Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Osmanlı sorusu
Türkiye'nin milli uçağı için saati 1000 TL’ye ''yabancı'' mühendis aranıyor
AK Partili isimden vatandaşın cebini yakan zamlar için tepki çeken açıklama
Depoları fulleyin! Benzin ve motorine bu gece tam 41 kuruş zam geliyor
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti