İmamoğlu'ndan müjde: ''Anahtarlar teslim ediliyor''

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 22 Mayıs’ta KİPTAŞ Silivri 3. Etap Kura Çekiliş Töreni’ne katılıp, ilk talihlileri belirlemişti. İmamoğlu, bugün de anahtar teslim törenine katıldı. Anahtar teslimi töreninde İmamoğlu’na, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ve KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt eşlik etti.

İlk talihlilerden Sıla-Hüseyin Ariş ile A-13 Blok önünde bir araya gelen İmamoğlu, anahtarı çiftin 1,5 yaşındaki kızları Cemre’ye teslim etti. İmamoğlu, “Allah, analı-babalı büyütsün. Güzellikler sizinle olsun. İnşallah yuvanız size huzur ve uğur getirsin” derken, Sıla Ariş, duygularını, “Evin kurası belli olduğunda hamile kaldığımı öğrendim. Onun şansına oldu zaten. Onun için aldık” sözleriyle dile getirdi.

“CEMRE’NİN UĞURU OLSUN BU”

İmamoğlu ve beraberindeki heyet, anahtar tesliminin ardından Ariş çiftinin yeni evini gezdi. Anahtar teslimiyle ilgili değerlendirmelerini de çiftin dairesinde gerçekleştiren İmamoğlu, şunları söyledi:

“İnsanlarımız açısından yuva önemli. Meskeni çok kutsal görürüz ve evimize sarılırız. O aslında bizim aile birliğimiz, bütünlüğümüz için de bir temel oluşturur. Binlerce insana ev teslim etmek gibi bir yaşamım olmuştu. Bu anı, insanların nasıl mutlulukla karşıladığını bilirim. Bazen ufak tefek eksiklikler, aksaklıklar olabilir, onları hiç kafanıza takmayın. KİPTAŞ kurumumuz her işinin arkasında olacak. Burası güzel de bir yer. Silivri güzel bir ilçemiz. İnşallah güle güle oturun. Allah, sizi mutlu ve mesut etsin. Cemre’nin uğuru olsun bu. Daha güzellikler sizi bulsun. Yanı başında Silivri 4’ü başlattık. Orada da insanları mutluluklarla buluşturmak istiyoruz. Güzel bir iş birliği oldu. Hem KİPTAŞ hem belediyemizin geçmiş deneyimleri inşallah orada da kendini gösterir. Yenilikçi bir adım attık orada. Silivri Belediye Başkanı’mıza da Volkan Başkan’ımıza da teşekkür ediyoruz, iş birliği için. İnşallah orayı da tamamlayacağız. Neredeyse 10 binlik bir nüfus olacak aslında yan yana. Güzel bir merkez. Ama biz burayı bırakmıyoruz. Yanda daha önce gösterilen bir yeşil alan arazisi vardı; orayı hızlıca başlatacağız. İlerleyen dönemde Silivri 4’le beraber toparlanan çok güzel bir yeşil alan oluşturacağız. Sosyal tesisimizi oluşturacağız İBB olarak. Bir kısım spor imkanlarıyla burayı zengin kılacağız. ‘Sadece konut yaptı, gitti’ demeyeceğiz. Bir de kreşimiz var. Kuzumuza yetişir mi bilmiyorum. Ama yetişir gibi görünüyor. Okulumuz da var zaten. Allah, güle güle oturmayı nasip etsin. Kazasız, belasız olsun.”

İmamoğlu, daha sonra KİPTAŞ Silivri 4. Etap Şantiye alanında incelemelerde bulundu.